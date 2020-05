Ob nevihtah spet možni močnejši nalivi s sodro ali drobno točo

Vstopili smo še v zadnji teden meteorološke pomladi, ki bo vremensko nestabilen. Že včeraj so po Sloveniji nastajale krajevne plohe in nevihte, nekatere med njimi so prinesle tudi sodro ali drobno točo.

Najbolj pestro dogajanje je bilo v večernem času, ko so v južnem in osrednjem delu Slovenije nastale tri manjše, a precej močne nevihtne celice z nalivi in drobno točo, ki je v središču neviht v premeru merila do dva centimetra. Prva nevihta je nastala pri Bistrici ob Sotli, druga v okolici Kočevja, tretja nevihta pa je malo po 19. uri oplazila zahodni del Ljubljane in na svoji poti proti jugu največjo intenziteto dosegla nad Rakitno. Nekaj ledenih zrn je padlo tudi ponekod drugod, nevihte pa kljub posameznim debelejšim zrnom niso povzročale večje škode.

Včeraj je šlo za ta del leta za precej običajen razvoj vremena. Nevihte so namreč posledica zamika v segrevanju med spodnjimi in zgornjimi plastmi ozračja, ki je ponavadi najbolj izrazit ravno ob koncu pomladi in v začetku poletja. To pomeni, da v višinah v tem času pogosto še vztraja hladen zrak, medtem ko se ozračje pri tleh čez dan močno segreje, pogosto rečemo tudi, da se pregreje. Tako se ustvari velika temperaturna razlika med nižjimi in višjimi plastmi ozračja, kar naredi celotno ozračje nestabilno. To ima za posledico dnevni razvoj kopaste oblačnosti, pogosto tudi ploh in neviht, ki lahko postanejo močnejše in ob nadaljnji krepitvi prerastejo v neurja.

Podoben razvoj vremena lahko pričakujemo tudi v prihodnjih dneh. Slovenija se je namreč po nedeljskem prehodu fronte znašla na vzhodnem robu anticiklona s središčem nad Britanskim otočjem, ki proti našim krajem usmerja razmeroma hladen in občasno tudi bolj vlažen zrak, ta pa ob kombinaciji z dnevnim segrevanjem pri tleh povzroča nastanek ploh in neviht. Še bolj nevihtno bo v tem tednu v krajih vzhodno od nas. Ponekod bodo spet nastajali kratkotrajni nalivi s sodro ali drobno točo, medtem ko so neurja, ki bi povzročila večjo škodo, na srečo le malo verjetna.