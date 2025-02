Kolikšen bo prihranek ob nižji omrežnini v najdražjem časovnem bloku?

Nižja omrežnina v najdražjem časovnem bloku bo za gospodinjstva veljala za januar in februar. "Prvi obračunski blok je okoli 3,2 evra, če je dogovorjena moč recimo tri kilovate, je to tri krat tri, to je deset evrov na mesec. Se pravi v teh dveh mesecih, ko zdaj velja ta začasni interventni zakon, je to 20 evrov na vsako gospodinjstvo," ocenjuje neodvisni energetski strokovnjak Matjaž Valenčič.

S koncem meseca se izteka višja sezona tariftnega sistema, od marca do oktobra bo v veljavi nižja. Nov udarec pri omrežnini bi lahko sledil novembra ali decembra. "Do takrat pa jaz upam, kot je tudi že najavila Agencija sama na posvetu Energetika in regulativa prejšnji teden, da bodo sami spremenili in modificirali omrežninski sistem, ki so ga do zdaj že osemkrat, tako, da bo mogoče drugačno število časovnih blokov, da bodo drugačni faktorji za moč," o prihodnosti omrežninskega sistema pravi poslanec Svobode Miroslav Gregorič.