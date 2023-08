Poleti so zaloge krvi nižje, vabljeni k darovanju!

Kot so pojasnili na Zavodu RS za transfuzijsko medicino, so trenutno zaloge krvi nižje, a z njimi pokrivajo potrebe bolnikov. Trenutno beležijo predvsem nižje zaloge 0 RhD negativne, AB RhD negativne in A RhD pozitivne krvi, zato krvodajalce vabijo, naj se še naprej odzivajo na vabila Rdečega križa in transfuzijske službe.

Krvodajalci se na odvzem krvi lahko prijavijo tudi sami, tako da pokličejo zavod ter se dogovorijo o dnevu in uri prihoda. Na odvzem krvi se lahko prijavijo na njim najbližjo krvodajalsko akcijo ali transfuzijski center. Lokacije in kontaktne številke so dostopne na spletni strani.