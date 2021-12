Ob nizkih zalogah poziv krvodajalcem za darovanje krvi

V mariborskem kliničnem centru vse krvodajalce in tiste, ki to še niso, vabijo, da podarijo del sebe ter s tem rešijo življenje in pomagajo do zdravja pomoči potrebnim. Za prijavo za darovanje krvi naj pokličejo na 02 321 22 71 ali 041 320 796 na center za transfuzijsko medicino vsak dan med 7. in 18. uro.

V UKC Maribor je kri mogoče darovati vsak ponedeljek na terenskih krvodajalskih akcijah ter vsak torek med 7.30 in 17. uro ter v četrtek med 7.30 in 13. uro v prostorih mariborske medicinske fakultete, so danes sporočili iz UKC Maribor.

V Zavodu RS za transfuzijsko medicino krvodajalce še naprej vabijo in prosijo, da se odzivajo na vabila Rdečega križa in transfuzijske službe. Lahko pa se tudi sami prijavijo na odvzem krvi tako, da pokličejo in se dogovorijo o dnevu in uri prihoda. Še posebej vabijo krvodajalce krvne skupine A in vse RhD negativne krvodajalce, so navedli za STA.

Na odvzem krvi se lahko krvodajalci prijavijo na njim najbližjo krvodajalsko akcijo ali transfuzijski center. Lokacije in kontaktne številke so dostopne na spletni strani zavoda.

V Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. Krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema, saj bolnikom omogočajo ustrezno zdravljenje s krvjo, piše na spletni zavoda za transfuzijsko medicino.