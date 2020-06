Ob novi provokaciji štajerske varde Pahor pozval k takojšnji spremembi zakonodaje

Nova provokacija štajerske varde – pripadniki samooklicane paravojaške enote so tokrat želeli sodelovati na seji občinskega sveta v Slovenski Bistrici, kjer so obsodili nedavno nestrpno in provokativno akcijo vardistov na tamkajšnji policijski postaji. Da uniformirana varda nikakor ni civilna družba, je Andreja Šiška in somišljenike opozoril državni sekretar Franc Kangler, oglasil pa se je tudi praviloma zadržani predsednik republike Borut Pahor in poslance pozval k takojšnji spremembi zakonodaje, s katero bi oglobili in sankcionirali podobne skupine, ki pravico in zakone jemljejo v svoje roke.