Ob obilni snežni pošiljki smučišča pripravljena na zimske počitnice šolarjev

Ob obilni snežni pošiljki v minulih dneh so večja, pa tudi manjša in nižje ležeča smučišča po državi pripravljena na zimske počitnice šolarjev, ki so letos en mesec prej. Na Pohorju, Cerknem, Kaninu in Voglu imajo več kot meter snega, za prvi teden počitnic je napovedano tudi ugodno vreme, ki obeta številne užitke na snegu za vse generacije.

V Kranjski Gori, kjer so bili zaradi svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah pobudniki prestavitve letošnjih zimskih šolskih počitnic na zgodnejši termin, med počitnicami kaže na lepo zasedenost, pri čemer bodo prevladovali slovenski gostje, je za STA povedala Mojca Mežek iz Turizma Kranjska Gora. Za prihodnji teden, ko bodo na počitnicah otroci iz vzhodnega dela Slovenije, kaže na okoli 80-odstotno zasedenost nočitvenih zmogljivosti, med počitnicami za otroke iz zahodne Slovenije, ki običajno za Kranjsko Goro predstavljajo vrhunec zimske sezone, pa so zmogljivosti zasedene že okoli 85-odstotno, medtem ko računajo na končno 90- do 95-odstotno zasedenost.

icon-expand Sankanje v Kranjski Gori FOTO: Shutterstock

V Gornjesavski dolini so tako prebrodili pomanjkanje snega iz začetka januarja in lahko smučišča normalno obratujejo. Na kranjskogorskem smučišču je snežna odeja debela okoli pol metra. Urejene so tudi tekaške proge in postavljeno drsališče. Poleg tega med počitnicami organizirajo krpljanje in sankanje ter zimske pohode, v Slovenskem planinskem muzeju pa ustvarjalne delavnice. Tudi na Krvavcu so težave s pomanjkanjem snega mimo, saj je snežna odeja debela 80 centimetrov. So pa v zadnjih dneh imeli težave z vetrom in meglo. Vendar sedaj kaže, da bo vreme iz dneva v dan lepše. "V prvi počitniški teden vstopamo z dobro napovedjo," je za STA povedala Barbara Trebušak iz Rekreacijsko turističnega centra Krvavec. Pojasnila je, da imajo običajno oba tedna zimskih šolskih počitnic dober obisk, in upa, da bo tako tudi letos, čeprav so počitnice v zgodnejšem terminu in ne konec februarja, kot so bili vajeni. Na Krvavcu med počitnicami poleg družin gostijo tudi šole smučanja, pripravljajo pa še različne dogodke.

icon-expand Smučišče Vogel FOTO: Shutterstock

Nekaj zabavnega programa napovedujejo tudi na Voglu, kjer prav tako upajo, da so vetrovni in megleni dnevi mimo ter da bo lahko do izraza prišla prava zimska pravljica, saj je smučišče prekrito s kar meter in pol debelo snežno odejo. "Pričakujemo, da bodo sedaj vsi tisti, ki doslej zaradi slabih pogojev niso mogli, v prihodnjih dneh prišli smučati," je povedala Aleksandra Fiorelli iz Žičnic Vogel. Lep obisk pričakuje že v prihodnjem tednu, še lepšega pa v drugem počitniškem tednu, ki je poleg božično-novoletnih praznikov vrhunec smučarske sezone na Voglu. Veliko bo sicer odvisno od vremena. Videlo se bo tudi, kakšen bo vpliv spremembe termina zimskih počitnic, ampak ta zaradi boljše razporeditve počitnic po evropskih državah utegne biti celo pozitiven, razmišlja Fiorellijeva. Na Kaninu kot edinem slovenskem visokogorskem smučišču si v času počitnic želijo predvsem lepega vremena, je za STA povedala direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič. "Zagotovo pa bomo ponudili neko ugodnost za otroke v tistem tednu," je dejala in dodala, da bo to verjetno nekaj na področju gastronomije. Imajo okoli dva metra snega, kar bo ob novih snežnih padavinah zagotovo omogočalo smučanje vse do 1. maja. Na smučišču Cerkno pričakujejo zimske počitnice z velikim zadovoljstvom, saj ob obilici novega snega naprave ponovno obratujejo. Urejene so tudi tekaške proge in sankališče, tako da je poskrbljeno za vse generacije in želje obiskovalcev, saj je to družinsko smučišče. Direktor Hotela Cerkno Jože Oplotnik je za STA povedal, da imajo v času zimskih počitnic polne že vse nastanitve. Posebnega programa sicer ne načrtujejo, imajo pa v tem trenutku na vrhu smučišča okrog 110 centimetrov snega.

icon-expand Rogla FOTO: Shutterstock