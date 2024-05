Ob obisku Goloba v Alžiriji podaljšanje pogodbe o dobavi plina

To je prvi dvostranski obisk, odkar je 20. marca začel veljati sporazum o gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Alžirijo. Namen obiska je nadaljevanje intenzivnih in prijateljskih odnosov med državama ter poglobitev sodelovanja na področju energetike in akademskih izmenjav na področjih glasbe in umetne inteligence.

V okviru obiska bosta slovensko podjetje Geoplin in alžirska državna energetska družba Sonatrach podpisala pogodbo za podaljšanje in povečanje dobave alžirskega plina Sloveniji, ki bo veljala od leta 2026 dalje. Triletna pogodba, ki jo je Geoplin za diverzifikacijo nabavnih virov po prekinitvi dobav iz Rusije zaradi vojne v Ukrajini s Sonatrachom sklenil novembra 2022, se izteče 31. decembra 2025.