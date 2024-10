Ob obletnici začetka vojne v Gazi v Ljubljani shod v podporo Palestini

"Eno leto genocida v Gazi. 76 let kolonizacije Palestine. Dovolj imamo vojn in uničevanja. Dovolj imamo vpletenosti in sostorilstva naših vlad v izraelskemu genocidu in apartheidu. Zahtevamo sankcije proti Izraelu. Zahtevamo mir, pravičnost in svobodo," so ob najavi niza dogodkov, ki bodo potekali do ponedeljka, 7. oktobra, zapisali organizatorji.

Na shodu na ljubljanskem Prešernovem trgu so nato protestniki danes znova opozorili na trajajočo vojno v Palestini in na širjenje konflikta z izraelsko invazijo na Libanon. V Gibanju za pravice Palestincev se še naprej zavzemajo za "vojaški embargo proti Izraelu, sankcije, prekinitev diplomatskih stikov, mir, pravičnost in svobodno Palestino".