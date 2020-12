Ob odprtju smučišč policisti niso zaznali povečanega števila kršitev

Začetek smučarske sezone ni prinesel množičnih kršitev odloka o prepovedi prehajanja med občinami. Na območju celotne Gorenjske, kjer sta sicer delovali smučišči Krvavec in Kranjska Gora, so čez vikend izrekli 61 opozoril in izdali 21 kazni, kar je primerljivo s prejšnjimi konci tedna. Je pa predvsem v Kranjski Gori povsem legalno po strmini vijugalo tudi precej nedomačinov. V torek bodo lahko žičničarji pognali tudi kabinske žičnice, ne pa tudi nihalk.