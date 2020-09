'Ob odsotnosti odgovornosti do sebe ne moremo pričakovati odgovornosti do drugega'

Urad varuha človekovih pravic je konec julija sporočil, da gre v zvezi z ukrepom obveznega nošenja mask v zaprtih javnih prostorih, kot ga ureja vladni odlok, za primer tako imenovane nepopolne pravne norme, kar pomeni, da za kršitev ni predpisana sankcija in s tem podlaga za morebitno ukrepanje inšpekcijskega organa zoper kršitelja. S tem je želel zgolj opozoriti oblasti, da morajo biti ukrepi jasno obrazloženi in predstavljeni transparentno - tako glede epidemioloških in drugih strokovnih ocen, na podlagi katerih so sprejeti, kot glede pravnih posledic, ki lahko posameznike doletijo v primeru neupoštevanja. Z drugimi besedami, država je v tem primeru brezzobi tiger. Vsak, ki bo v trgovino vstopil brez maske, ne bo deležen sankcij, razen če trgovina nima sprejetih posebnih pravil, s katerimi določa obvezno nošenje mask v svojih prostorih. V tem primeru ga lahko ob vstopu zavrnejo.

V Sloveniji je trenutno v veljavi kar nekaj ukrepov, s katerimi vlada poskuša preprečiti širjenje okužb. Del ukrepov je obveznih in so za njihovo kršenje predvidene sankcije, del pa zgolj priporočenih. Med slednjimi je tudi ukrep nošenja zaščitnih mask, ki dviguje največ prahu.

V Sloveniji je bilo v ponedeljek aktivnih 454 okužb z novim koronavirusom. 25 oseb se zdravi v bolnišnici, od tega so trije na intenzivni negi. Od začetka epidemije do danes je covid-19 terjal 133 življenj, največ med starejšimi in ranljivimi, torej tistimi, ki so bili kronični bolniki oziroma so imeli pridružene bolezni.

Maske torej niso obvezne, so pa priporočene, tisti, ki priporočil ne bodo upoštevali, pa ne bodo sankcionirani. Kot pojasnjuje varuh, sprejeti preventivni ukrepi temeljijo na splošni zakonski določbi prvega odstavka 4. člena zakona o nalezljivih boleznih, ki ne določa obveznosti države v primeru nevarnosti nalezljive bolezni. Določa pa dolžnost posameznikov, da varujejo svoje zdravje in zdravje drugih.

S specialistko zakonske in družinske terapije Anjo Kovačičsem se pogovarjala o tem, ali je prav, da ti ukrepi temeljijo zgolj na osebni odgovornosti posameznika? Je trenutna družba sploh družba odgovornih posameznikov ali smo že do te mere egoistična družba, da nam ni mar za druge?

"Vrednote današnje družbe so res naravnane zelo individualistično in postavljajo posameznika v središče, kar je tudi prav, saj samouresničen človek živi odgovorno in zadovoljujoče življenje, sklepa pristne odnose z drugimi, prispeva k osebnemu in družbenemu razvoju ... Seveda pa je del tega samouresničenja tudi občutek za druge in odgovornost do družbe. Nasprotje temu je egoistična pozicija posameznika, ki vidi zgolj lastne koristi - tudi oz. predvsem na račun drugih.

Morda je ena večjih težav današnjega časa nezmožnost dojemanja posameznika, kdaj je prešel mejo, ko lastno dobrobit uveljavlja na račun drugih. Tudi kot družba takšne narcistične ali bolj laično - egoistične posameznike težje prepoznavamo in težje ustrezno omejujemo v procesu družbenega odločanja. Je pa res, da so takšni posamezniki v družbi še vedno v manjšini, so pa običajno najglasnejši in zato dajejo podobo celotni družbi."

Kakšen učinek ima kazen na posameznika?

"Sankcije imajo vedno zelo omejen domet. Vsako združbo opredeljujejo in hkrati povezujejo skupni cilji in vrednote, zaradi česar je potreba po prisili in sankcijah majhna. Kazensko pravo zna povedati, da strogost sankcij ne zmanjšuje kriminalitete. Smo si pa ljudje različni in velika večina bo svoje obnašanje prilagodila že na podlagi usmeritev oz. priporočil. Seveda pa so na drugi strani tudi posamezniki, ki potrebujejo več prisile in sankcij, da upoštevajo zahteve. Sam razlog za to lahko iščemo v osebnostni strukturi posameznika, njegovi preteklosti, vzorcih, interesih ...

Vsak denimo razume trmarjenje majhnega otroka ali pa upornost pubertetnika. Nekateri posamezniki nikoli ne preidejo teh razvojnih faz, imajo težave z omejitvami, avtoriteto in odgovornostjo. Del obnašanja mladih lahko razlagamo skozi ta 'uporniški' vidik, seveda v povezavi z egocentrizmom, v katerega so danes mnogi vzgojeni. Drugi del pa moramo dodati tudi zavedanju posledic. Nenazadnje mlajši mladostniki mnogo težje kognitivno dojemajo posledice svojih dejanj. V aktualni situaciji s koronavirusom so pa še dodatno spodbujeni z informacijami, da so posledice okužbe v povprečju blažje v njihovi starosti."

Mnogi zavračajo, da korona sploh obstaja. Ali je res nujna osebna izkušnja bolezni, da nas 'strezni' in da resno vzamemo preventivne ukrepe?

"Zanikanje obstoja bolezni je večplasten pojav, o katerem bi se dalo razpravljati. Dejstvo je, da je zanikanje ena izmed primarnih psiholoških obramb človeka, ki deluje pretežno na nezavedni ravni. Recimo, ko izvemo nekaj res hudega, je naša prva reakcija zanikanje, izraženo z besedo ne.