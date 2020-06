Delavci ob okužbi v Sloveniji upravičeni do 80-odstotnega nadomestila

Če vam bodo odredili karanteno, boste po trenutni zakonodaji upravičeni samo do polovice svoje plače, nadomestilo pa mora zagotoviti delodajalec. Tisti, ki so najbolj izpostavljeni virusu, so v takšnem sistemu na koncu še kaznovani z nižjo plačo, je prepričan vodja Levice Miha Kordiš:''Še posebej zdravniki, proletariat in medicinske sestre so slabo plačani. Posebno tudi osebje v trgovski panogi. Trgovke, vemo, da delajo za minimalne plače. Jasno je, da taki osebi grozi zdrs v revščino, saj jim v nekaterih primerih to grozi že sedaj.''

Vlada je v sredo sicer napovedala novelo zakona, po katerem naj bi stroške karantene sedaj prevzela država, višina pa bo odvisna od tega, ali ste se okužili doma ali v tujini, pojasnjuje minister za deloJanez Cigler Kralj: ''Za tiste, ki jim bo odločba o nadomestilu dana na meji, bo nadomestilo še naprej 50 odstotkov plače, ki pa bo plačana iz državnega proračuna. Tisti, ki jim bo odločba dana zaradi stika z okuženo osebo kjerkoli v notranjosti Slovenije, bodo deležni nadomestila v višini 80 odstotkov plače, ki bo v celoti povrnjena.''

Ob okužbi doma 80-, v državah z rdečega seznama pa 50-odstotno nadomestilo