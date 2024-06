Ob otvoritvi novega postajališča BicikeLJ napovedali pilotni projekt zelene patrulje v središču mesta

Šmartinska cesta je ena daljših in najprometnejših ljubljanskih cest. Po njej se dnevno prepelje množica občanov in zaposlenih iz cele Slovenije ter številni potrošniki, ki so namenjeni v bližnje nakupovalno središče. Nova postaja sistema BicikeLJ, ki je bila postavljena na pobudo družbe Alpe-Panon, je na tem območju zapolnila pomembno vrzel in poskrbela za več kot dobrodošlo širitev možnosti trajnostnega in javnega prevoza, ki se v Ljubljani iz leta v leto krepi.

"V dobrih 13 letih delovanja smo v sistemu Bicikelj našteli več kot 310.000 uporabnikov, ki so skupaj opravili več kot 12,3 milijona izposoj. Z dodajanjem novih postaj se povečuje tudi število uporabnikov in izposoj. Lani je bilo opravljenih že blizu 1,6 milijona izposoj, v sistemu pa imamo registriranih okrog 57.000 aktivnih uporabnikov z veljavno letno naročnino. Tako visoke številke izposoje dosegamo zaradi dobre podpore naših vzdrževalcev in serviserjev, ki dnevno prestavljajo in pregledujejo kolesa. Vsak dan popravimo po nekaj deset koles in jih sproti vračamo v sistem. K visokemu številu izposoj prispeva tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom omogoča načrtovanje poti in udobno uporabo koles," je povedal direktor trženja pri Europlakatu Urban Korenjak.