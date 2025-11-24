Svetli način
Slovenija

Ob padcu zaradi helikopterja naj bi si zlomila kolk in zapestje

Maribor, 24. 11. 2025 20.06 | Posodobljeno pred 28 minutami

Mojca Hanžič
4

Nenavadna nesreča v Mariboru: medtem ko je helikopter nujne reševalne pomoči pristajal na heliportu UKC, je mimoidoča starejša ženska na bližnji pešpoti zaradi vetra, ki ga je helikopter ustvaril, tako padla, da se je pri tem hudo poškodovala. Ob tem se zdaj poraja veliko vprašanj. Je heliport sploh na ustreznem mestu, je pešpot preblizu in ne dovolj zavarovana? Kdo je za to odgovoren? Kdo bi moral poskrbeti za varnost, pa tega ni storil? In kaj pravi letalski inšpektorat?

V soboto okoli poldneva je enota helikopterske nujne pomoči pristajala na heliportu za stolpnico mariborskega UKC. V tistem trenutku se je po tej pešpoti sprehajala starejša ženska. Ko je helikopter začel pristajati, je zaradi vetra, ki je nastal ob pristajanju, mimoidoča tako padla, da se je pri tem po navedbah policije hudo telesno poškodovala.

Po naših neuradnih podatkih naj bi si zlomila kolk in zapestje, odgovornosti za nesrečo pa danes ne prevzema nihče. Iz UKC-ja so odgovorili, da se nesreča ni zgodila na njihovem zemljišču, da pa dogodek obžalujejo. Iz občine, ki je skupaj z Direkcijo za infrastrukturo lastnik pešpoti, na kateri je mimoidoča padla, so odgovorili, da je bila pešpot zgrajena v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.

Iz zdravstvenega doma, ki izvaja helikoptersko nujno medicinsko pomoč, so sporočili, da za varnost pri pristajanju in vzletu skrbi Gasilska brigada Maribor, gasilci pa so sporočili, da je njihova naloga zgolj požarna straža.

Med pristajanjem takega helikopterja, kot je vojaški helikopter, se ustvarijo sunki vetra od 90 do celo 125 kilometrov na uro. Največji vpliv vetra pa je znotraj 15 metrov.

Pešpot sicer od heliodroma ni oddaljena dosti več kot 15 metrov, ob njej ni nobene vetrovne zaščite, le žičnata ograja.

Policija je o dogodku obvestila tudi letalskega inšpektorja, ki je odgovoril, da Agencija za civilno letalstvo v tem konkretnem primeru nima pristojnosti, ker da mariborskemu UKC-ju niso izdali obratovalnega dovoljenja za heliport. Šlo naj bi zgolj za necertificirano površino za pristajanje helikopterja. Vse okoliščine in tudi odgovornost vpletenih preiskuje tudi Policija.

Okoli 100 prebivalcev Brd še vedno brez ceste v svet

Na tla je padla zaradi helikopterja

KOMENTARJI (4)

Podlesničar
24. 11. 2025 20.35
Osteoporoza
ODGOVORI
0 0
BeGood
24. 11. 2025 20.33
+2
Gospe svetujem dobrega odvetnika in hkrati želim čimprejšnje okrevanje.
ODGOVORI
2 0
anonimcek
24. 11. 2025 20.29
-1
Seveda odgovoren ne bo nihče, ne UKC MB, Ne SV in ne Država Slovenija. Gospa se lahko obriše pod nosom za odškodnino.
ODGOVORI
0 1
Samsvojmojsterjaz
24. 11. 2025 20.24
Treba bo no zakon napisa
ODGOVORI
0 0
