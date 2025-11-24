Ob padcu zaradi helikopterja naj bi si zlomila kolk in zapestje

V soboto okoli poldneva je enota helikopterske nujne pomoči pristajala na heliportu za stolpnico mariborskega UKC. V tistem trenutku se je po tej pešpoti sprehajala starejša ženska. Ko je helikopter začel pristajati, je zaradi vetra, ki je nastal ob pristajanju, mimoidoča tako padla, da se je pri tem po navedbah policije hudo telesno poškodovala.

Po naših neuradnih podatkih naj bi si zlomila kolk in zapestje, odgovornosti za nesrečo pa danes ne prevzema nihče. Iz UKC-ja so odgovorili, da se nesreča ni zgodila na njihovem zemljišču, da pa dogodek obžalujejo. Iz občine, ki je skupaj z Direkcijo za infrastrukturo lastnik pešpoti, na kateri je mimoidoča padla, so odgovorili, da je bila pešpot zgrajena v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.

Iz zdravstvenega doma, ki izvaja helikoptersko nujno medicinsko pomoč, so sporočili, da za varnost pri pristajanju in vzletu skrbi Gasilska brigada Maribor, gasilci pa so sporočili, da je njihova naloga zgolj požarna straža.

Med pristajanjem takega helikopterja, kot je vojaški helikopter, se ustvarijo sunki vetra od 90 do celo 125 kilometrov na uro. Največji vpliv vetra pa je znotraj 15 metrov.

Pešpot sicer od heliodroma ni oddaljena dosti več kot 15 metrov, ob njej ni nobene vetrovne zaščite, le žičnata ograja.