Ob podpori vstopu Hrvaške v schengen opozorilo o spoštovanju arbitraže

V izjavi naj bi sicer neuradno pisalo, da Slovenija podpira vstop Hrvaške v schengen, ki je v interesu Slovenije in Evropske unije. Ob tem poudarja, da je arbitražna razsodba glede meje dokončna, zavezujoča in jo je treba spoštovati ter da jo je Slovenija že implementirala.

Kot so po koncu seje poudarili na vladi, je vstop Hrvaške v schegen v našem skupnem evropskem interesu. Za Slovenijo je ob tem arbitražna odločitev dokončna in pravno formalno potrjena z zakonom o evidentiranju državne meje s Hrvaško iz decembra 2017. Stališče bo vlada predstavila pristojnima odboroma DZ, kjer bo sprejeta tudi končna odločitev.

V državnem zboru bosta gradivo in izjavo o vstopu Hrvaške v schengen obravnavala pristojna odbora za zunanjo politiko in zadeve EU.

Da je vlada obravnavala stališče o vstopu Hrvaške v Schengen, je ob zaključku kampanje pred lokalnimi volitvami na Prešernovem trgu v Ljubljani novinarjem potrdil tudi premier Robert Golob. "Ugotovili smo, da je vstop Hrvaške v schengen strateški interes Slovenije," je dejal. "Naša vlada je vedno enotna," pa je premier odgovoril na vprašanje, ali je bila vlada glede hrvaškega članstva v schengnu enotna.

Dejal je še, da so danes govorili tudi o vstopu Romunije in Bolgarije v schengen in da v kratkem pričakuje pozitivno stališče vlade tudi na to temo.