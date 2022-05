Agencije od potnikov zahtevajo doplačila zaradi podražitev goriva

Po dveh letih epidemije so številne turistične države sprostile koronavirusne omejitve, mnogi pa tako že nestrpno pričakujejo poletne počitnice. A cene turističnih aranžmajev so letos višje, saj v celotni verigi rastejo cene. V luči podražitev energentov se višajo tudi cene letalskega prevoza. Nekateri potniki, ki se bodo na dopust odpravili s čarterskimi leti, te dni prejemajo obvestila o doplačilu dodatka za gorivo.

Bralci so nas obvestili, da od turističnih agencij v teh dneh prejemajo obvestila o doplačilu dodatka za gorivo, ki je posledica dviga cen pogonskih goriv na svetovnih trgih. Višina doplačila je v povprečju od 50 do 80 evrov. V turistični agenciji Palma pojasnjujejo, da se srečujejo z izredno situacijo, ki so ji priča v zadnjih dveh mesecih zaradi dviga cen energentov. Gre za velika nihanja in posredno dvig cen storitev, ki se odražajo pri prevozih, prehrani, nastanitvah in ostalih storitvah. Kot so navedli, so se cene letalskega goriva zvišale tudi do 120 odstotkov, treba pa je upoštevati še tečajne spremembe (slabljenje evra glede na ameriški dolar), ki prav tako vplivajo na stroške prevoznikov. Večina stroškov letalskega prevoza je po njihovih besedah povezana z ameriškim dolarjem, situacija na trgu pa ostaja nepredvidljiva.

icon-expand Grčija je ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij med Slovenci. FOTO: Shutterstock

V agenciji so, kot poudarjajo, sledili smernicam Združenja letalskih prevoznikov in napovedim finančnih inštitucij, ki so predvidevali umiritev cen in posledično znižanje cen energentov. Ob tem si želijo, da bi prišlo le do manjših korekcij cen zaradi dviga stroškov prevoza. Potniki morajo biti v skladu z zakonom o doplačilu za gorivo obveščeni najkasneje 21 dni pred odhodom, doplačilo pa je odvisno od takratne cene goriva.

Cene čarterskih letov iz Ljubljane v Grčijo se v povprečju gibajo od 350 do 500 evrov. V ceno ni vključena nastanitev.