Ob pogledu na jaslice v kriški grajski kleti ne manjka občudovanja

Srednjeveško mestece Vipavski Križ v predbožičnem času zažari v prav posebni podobi. Domačini vaške ulice že 11 let bogatijo z jaslicami na prostem, v osrednji dvorani pa so razstavljene še jaslice, ki so jih izdelali umetniki iz vse Slovenije. Vpogled v pravo mojstrovino pa se odpre ob vstopu v grajsko klet, kjer so na ogled ročno izdelane jaslice iz akacijevega lubja, v katerih so upodobljene številne znamenitosti naše dežele.