Ob pojavu trihomonoze pozivi k previdnosti pri hranjenju ptic

Kot so sporočili iz društva za opazovanje in proučevanje ptic, so v začetku meseca prejeli klic zaskrbljene ljubiteljice ptic, ki je na svojem vrtu opazila nenavadno obnašanje in nekaj poginulih ptic zelencev. Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce Veterinarske fakultete je ugotovil okužbo z zajedavcem trichomonas gallinae. Gre za protozojski parazit, ki pri pticah povzroča bolezen trihomozo.

Infekcija se lahko pojavi zaradi okužene hrane oz. vode ali z neposrednim stikom med pticami. Večino poginulih ptic so našli ob krmilnicah ali napajalnikih z vodo, zato v društvu priporočajo, da tisti, ki imajo krmilnice in napajalnike z vodo, posodo ob menjavi vode zamenjajo, prazno pa pustijo, da se posuši ali jo razkužijo z razkužilom, ki ga dobijo pri veterinarju.

Ker se bolezen med pticami lahko zelo hitro širi, priporočajo, da ob opaženem poginu zelencev ali drugih ptic napajalnike in krmilnike umaknejo do naslednje sezone. V društvu so še pojasnili, da so najvidnejši znaki okužbe našopirjenost in omotičnost ptiča.