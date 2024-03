Ob poplavi referendumov bi lahko zmanjkalo papirja

Člani Državne volilne komisije (DVK) so se na današnji seji seznanili s potekom priprav na junijske evropske volitve. Med drugim so spregovorili o izvedbi predčasnih volitev na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, morebitni sočasni izvedbi posvetovalnih referendumov in omejitvah pri zapisu imen političnih strank na glasovnici.

Ob potencialnem sočasnem razpisu posvetovalnih referendumov, v parlamentarnem postopku jih je trenutno več, bi namreč lahko prišlo do zapletov. V podjetju Cetis, ki tiska glasovnice, so namreč DVK že obvestili, da bi zanje takšna izvedba volitev predstavljala velik zalogaj. "Ne vedo, če bodo lahko zagotovili zadostne količine papirja, ki je potreben za tiskanje glasovnic, javnih obsvetil in ostalega materiala," je v izjavi po seji DVK pojasnil Igor Zorčič.

Vsak dodaten referendum bi namreč prinesel tiskanje dodatnih 1,7 milijona glasovnic. "Številke skorajda eksponentno naraščajo, v dobaviteljski verigi ni lahko zagotoviti tega papirja, gre namreč za poseben papir in na to nas že opozarjajo podizvajalci," je poudaril Zorčič. Zatrdil je sicer, da bo DVK zagotovila nemoten potek vseh opravil, ki jih morajo opraviti skladno z zakonom. V primeru pomanjkanja se bo DVK trudila material zagotoviti še s pomočjo drugih podizvajalcev, a odločevalce pozivajo k razmisleku, saj so roki zelo kratki. "Dobavitelj nas je obvestil, da bi morali, če želimo brez težav izvesti referendum 9. junija 2024, količine sporočiti že ta petek," je izpostavil Zorčič.

Dodatno varovanje, da bi pomirili duhove?

Člani DVK so se sicer danes dotaknili tudi varovanja volišča na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču v času predčasnega glasovanja. Ker želijo "pomiriti duhove" in "razne pomisleke" bodo po Zorčičevih besedah razmislili tudi o predlogih za dodatno varovanje v času predčasnih volitev. Do prihodnje seje bo zato služba DVK poizvedela o nakupu dodatnih zaščitnih nalepk za pečatenje volilnih skrinjic na vseh voliščih za predčasno glasovanje, pa tudi o dodatnem varovanju ali namestitvi dodatne kamere na Gospodarskem razstavišču v prostoru, kjer se hranijo volilne skrinjice s predčasnega glasovanja, so po seji sporočili z DVK.

Na dnevnem redu pa je bila tudi priprava volilnih lističev, med drugim da bi jih za slepe in slabovidne volivce opremili z brajico. Zdajšnji dobavitelj teh ni mogel zagotoviti, zato DVK za te glasovnice išče drugega dobavitelja.

Nič od tega: ne ve se še, če bodo kandidirali, pa že povzročajo skrbi

DVK pa je pretresala tudi zapis imen političnih strank na glasovnicah. Polno ime stranke Nič od tega, ki jo je nedavno napovedala nekdanja poslanka Violeta Tomić, se namreč razteza čez več vrstic. "Seveda ne vemo, ali bo ta stranka kandidirala, pa vendarle moramo biti pripravljeni na ta scenarij. Glasovnice so relativno velike, a je prostor za navedbo imena omejen in seveda ostaja zakonska zahteva, da se navaja polno ime stranke. Če ima stranka zelo dolgo ime, bo verjetno to zapisano z zelo majhno pisavo," je pojasnil Zorčič.

Na DVK so se ob očitkih o ukinjanju volišč lotili tudi pregleda podatkov. Po Zorčičevih besedah ti kažejo, da je bilo od leta 2011 ukinjenih več kot 400 volišč po celotni Sloveniji, in sicer v različnih volilnih okrajih. Hkrati pa na DVK ugotavljajo, da med letoma 2011 in 2022 volilna udeležba zaradi tega ni upadala. "Tudi pri lokalnih volitvah, ki so v domeni posameznih občin, je bilo v istih volilnih okrajih zmanjšano število volišč. Ukinjale so jih okrajne volilne komisije, razlogi so različni, ponekod je šlo za volišča, kjer je bilo zelo malo volivcev, 50 ali manj, ponekod je šlo za odpoved najemne pogodbe," je še navedel Zorčič. Z DVK pa so po seji v sporočilu za javnost zapisali še, da so okrajne volilne komisije v navodilih o izvedbi volilnih opravil že opozorili, naj volišč ne ukinjajo.