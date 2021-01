Ob potresu osme stopnje bi se v Ljubljani lahko porušila desetina vseh stavb

Napovedana nacionalna vaja za varno ravnanje ob potresu je v Sloveniji nujno potrebna, saj bi se po podatkih Zavoda za gradbeništvo samo v Ljubljani ob potresu z magnitudo osem lahko porušilo 10 odstotkov stavb, kar 30 odstotkov pa bi jih bilo težje poškodovanih. To je okoli 400 stavb. "V takih stavbah se nahaja več kot 11 tisoč ljudi. Po modelih, ki so nastali na podlagi preteklih potresov v Italiji, lahko ocenjujemo, da bi bilo lahko življenjsko ogroženih ljudi v teh stavbah okoli 400 in 500," razlaga Marjan Lutman z Zavoda za gradbeništvo.

Slovenija namreč leži na potresno zelo dejavnem območju, stavb z neprimerno potresno varnostjo pa je veliko. Povečini gre za tiste, ki so bile grajene pred letom 1964. "V tistem obdobju je bila hitra gradnja z manj kakovostnimi materiali," pravi tudi Peter Fajfars Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter doda, da takrat ni bilo nobenih predpisov o potresno sporni gradnji. "Po potresu v Skopju leta 1963 so bili sprejeti jugoslovanski predpisi, ki so bili za tisti čas precej sodobni in takrat se je stanje precej izboljšalo," pove.