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Slovenija

Ob pozivih k varčevanju vlada kupuje nov vozni park

Ljubljana, 10. 08. 2026 19.37 pred 40 minutami 2 min branja 68

Avtor:
Marko Gregorc
Vlada vozilo

Nova vlada, nov avtomobilski park za nekatere ministre. Poleg kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja sta avto zamenjali še dve ministrici Janševe vlade. V sindikatih pravijo, da so menjave voznega parka sicer značilne za vse vlade, vendar pa bi vlada ob napovedovanju rezanja izdatkov lahko varčevala tudi pri sebi.

Vozni park vladne ekipe se je znašel pod drobnogledom javnosti, potem ko si je menjavo jeklenega konjička privoščil kmetijski minister. Janez Cigler Kralj si je omislil rabljeno vozilo Volkswagen Tayron letnik 2025, z 28.000 prevoženimi kilometri v vrednosti 39.500 evrov.

Minister bo za avto plačeval 740 evrov bonitete, pravijo na njegovem resorju, po zakonu se bo ta znesek vsako leto znižal za 15 odstotkov. Da terenski avto potrebuje za obsežnejše delo na terenu, so nakup upravičevali v njegovi ekipi.

Njegova predhodnica Mateja Čalušič je vozila VW Touarega letnik 2019, ministrstvo je takrat zanj plačalo 44 tisoč evrov.

Zakaj njen terenec ni bil dovolj dober za terensko delo Cigler Kralja, nam na ministrstvu niso znali pojasniti. Dejstvo pa je, da ima Tayron sedem sedežev, minister pa 6-člansko družino.

"Ni minister za kmetijstvo edini, to je bila praksa po vseh ministrstvih, je in tudi najverjetneje bo," pa pravi šef sindikata državnih organov Frančišek Verk, a dodaja, da je takšno nepotrebno zapravljanje ob pozivih k varčevanju dvolično.

"Po eni strani delati propagando proti številu javnih uslužbencev, po drugi strani pa ne gledati na stroške delovanja države, je tudi veliko licemerje," je še dejal Verk.

V novem mandatu sta nov rabljen avtomobil dobili tudi ministrici za družino in lokalno samoupravo: Mateja Ribič je za osebne in službene namene dobila BMW X1, Monika Kirbiš Rojs pa je za službene in protokolarne namene nabavila Audi A8 Quattro. Ocenjena vrednost obeh avtomobilov je okrog 48.000 €.

Predsedniku vlade, podpredsednikom, notranjemu in obrambnemu ministru vozni park zaradi varovanja organizira notranje ministrstvo. Nekateri ministri za prevoze najemajo zunanje izvajalce. Da bi enotne in sistematične nabave vozil davkoplačevalce stale manj, so prepričani sindikalisti.

Janez Cigler Kralj varčevanje službena vozila vlada vozni park

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KOMENTARJI68

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natas999
10. 08. 2026 20.17
leva slepa ulica a vam je treba narisat ???
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0 0
Sanchez Robi
10. 08. 2026 20.13
Prejšnja vlada pa tako varčna gospod Maljevac je hodil v plavalnih čevljih v službo.
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+1
2 1
Bbcc123
10. 08. 2026 20.18
Janša pa v elegantnih. Delavcu pa bo privoščil samo japonke.
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0 0
NotMe
10. 08. 2026 20.12
Čakaj malo. Prejšnja garnitura kupila avte, verjetno delala 30-50 kilometrov na leto, tisoč, seveda...in zdaj je problem 25% starejši rabljen avto, za katerega plačuje boniteto? Še akviziter dobi služben avto
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+2
2 0
GUNDABAD
10. 08. 2026 20.12
Ja ma samu Miljic k je biu priden je dobil malu prej Audija😎😎😎😎😎
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+1
1 0
jank
10. 08. 2026 20.10
Za poštene in varčne desničarje je normalno, da blatiš predhodnike, češ, da so pustili samo eno veliko puščavo v blagajni, potem pa si kupiš kot minister avto po lastnih željah in tudi potrebah družine. Pa nikome ništa!
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+3
4 1
kovanec
10. 08. 2026 20.09
Ma ni zime za eskime. Eno so govorili in obljubljali drugo delajo. Dr, Brecelj je točno povedal, zanima jih plenjenje in ne mandat.
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+3
5 2
Bbcc123
10. 08. 2026 20.10
Eni smo že janševanje trikrat gledali in vemo da bo tako tudi v četrto.
Odgovori
+2
2 0
natas999
10. 08. 2026 20.09
zadnja 4 leta ste kradl in lagal k srake zato bodite raje tiho!!!
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-1
3 4
Gutenberg
10. 08. 2026 20.09
Cigler je kupil cenejši avto od Čalušičeve. Plus ona si je še čoln nabavila.
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+3
3 0
zajfa
10. 08. 2026 20.08
Predlagam, da jih damo na APN 6 in avtomatike, pa namesto 5000eur naj prejmejo minimalca, brez božičnice. To bodo njihovi podporniki "tolste nategunske riti d.o.o." takoj podprle. Tukaj jim je vseeno, za vse drugo pa cvilijo s polnimi usti, kot da je konec sveta.
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+3
3 0
apage
10. 08. 2026 20.08
se pravi ta vlada je dala za avtomobile veliko manj kot golobova, naslov pa kot da ta vlada razmetava z denarjem. Dno dna ste, dno dna
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+3
5 2
borjac
10. 08. 2026 20.07
"Ob pozivih k varčevanju vlada kupuje nov vozni park" , ne vem kaj se čudite ??? Skrajno desna Vlada Janeza Janše VARČUJE NA HRBTIH REVEŽEV , BOGATIM IN SEBI PA DELI MILIJONE , pa nikar ne pozabite !!!!, veliki varčevalec in borec protu korupciji Cigler Kralj si je sam sebi na ministrstvu kupil avto za 7 oseb , ZA ZASEBNO RABO , pa še občasnega šoferja zase je dobil , ni kaj velika je ta Kraljeva družina. , revčki pa crkavajo na presušeni zemlji.... ampak to je problem stvarnika , je izjavil Janša.
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+2
5 3
Bbcc123
10. 08. 2026 20.06
Janša govori glupemu narodu kako ni denarja. Zanj in za njegove pa še vedno najde. Narod pa pod Janšo klinc gleda.
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+1
7 6
Sanchez Robi
10. 08. 2026 20.07
Alenka Bratušek je lepo dejala če bi bila v vladi bi vozila Fiat Punto.
Odgovori
+2
2 0
Bbcc123
10. 08. 2026 20.12
Janša pa je lepo rekel a dela pa vedno samo za elito oz zase. Eno govori, drugo dela.
Odgovori
0 0
bančnik
10. 08. 2026 20.05
Obicni delavci se vozimo z avti za 50.000€ +,zdaj bi se pa ministri morali z yugoti🤦še preslabi avti se kupujejo
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+1
3 2
zajfa
10. 08. 2026 20.07
Če jim je problem božičnica, dvig paradnega konja razvoja SLO minimalca za 100eur, potem naj se vozijo tudi s tem stanjem primernimi vozili, torej s starimi kripami pa par jurjev.
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+0
1 1
jank
10. 08. 2026 20.10
Ha, ha,..
Odgovori
0 0
Mens sana
10. 08. 2026 20.04
...........ostareli ministrant na položaju ministra se ravna po nauku " ne glej kaj počnem, poslušaj kaj ti govorim" bo v prestižnem državnem avtu vozil svojo družino in oznanjal evangelij.............
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+2
4 2
zajfa
10. 08. 2026 20.04
Rabi velik avto, da bo lahko natovoril zastonj čebulo, krompir itd., ko jo bo dobil od kmetov, ki mu bodo lezli v rit vsake par dni. 30 let nazaj je bil fičo čist O.K., danes gospod, ki tehta 75 kg potrebuje avion za svoj ego in kovčke od provizij.
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+1
5 4
Sanchez Robi
10. 08. 2026 20.03
Tina je res ,da pokazala kopalke in dobila darilo ampak avte pa ni menjala.Uraska je napisala ,da ljubezen mine ampak je sedaj vse vredu .Tudi ona ni menjala avta.
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+0
2 2
Desno
10. 08. 2026 20.03
Robi pa Tina sta se okoli vozila z kočijo
Odgovori
+2
4 2
NežaB
10. 08. 2026 20.02
jaooo.. dvolicnezi.. a ste pozabili povedat, da si je ex kmet.ministrica kupila avto in se coln.. glede na to, da je primorka ga verjetno res rabi, da jo v colnu okol prevazajo… noro!! tok o neodvisnih pisunih
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+5
5 0
Sanchez Robi
10. 08. 2026 20.01
Če bodo tako nadeljevali bo kmalu prišla nazaj Švarc Pipan.
Odgovori
+1
1 0
ježevka123
10. 08. 2026 19.59
Verjetno so bili iztrošeni, z več sto tisoč kilometri. Saj doma tudi tako delajo ljudje. In če ima avto za katerega plačuje boniteto, je pač izbral tak avto, ki mu ustreza tudi v zasebne namene. Kje je tu problem? Da si je bivša kmetijska ministrica omislila še privat čoln, ki je služil bolj v njene zasebnem namene pa tišina. Res so dvojna merila.
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+4
5 1
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