Ob pozivih k varčevanju vlada kupuje nov vozni park

Vozni park vladne ekipe se je znašel pod drobnogledom javnosti, potem ko si je menjavo jeklenega konjička privoščil kmetijski minister. Janez Cigler Kralj si je omislil rabljeno vozilo Volkswagen Tayron letnik 2025, z 28.000 prevoženimi kilometri v vrednosti 39.500 evrov.

Minister bo za avto plačeval 740 evrov bonitete, pravijo na njegovem resorju, po zakonu se bo ta znesek vsako leto znižal za 15 odstotkov. Da terenski avto potrebuje za obsežnejše delo na terenu, so nakup upravičevali v njegovi ekipi.

Njegova predhodnica Mateja Čalušič je vozila VW Touarega letnik 2019, ministrstvo je takrat zanj plačalo 44 tisoč evrov.

Zakaj njen terenec ni bil dovolj dober za terensko delo Cigler Kralja, nam na ministrstvu niso znali pojasniti. Dejstvo pa je, da ima Tayron sedem sedežev, minister pa 6-člansko družino.

"Ni minister za kmetijstvo edini, to je bila praksa po vseh ministrstvih, je in tudi najverjetneje bo," pa pravi šef sindikata državnih organov Frančišek Verk, a dodaja, da je takšno nepotrebno zapravljanje ob pozivih k varčevanju dvolično.

"Po eni strani delati propagando proti številu javnih uslužbencev, po drugi strani pa ne gledati na stroške delovanja države, je tudi veliko licemerje," je še dejal Verk.

V novem mandatu sta nov rabljen avtomobil dobili tudi ministrici za družino in lokalno samoupravo: Mateja Ribič je za osebne in službene namene dobila BMW X1, Monika Kirbiš Rojs pa je za službene in protokolarne namene nabavila Audi A8 Quattro. Ocenjena vrednost obeh avtomobilov je okrog 48.000 €.

Predsedniku vlade, podpredsednikom, notranjemu in obrambnemu ministru vozni park zaradi varovanja organizira notranje ministrstvo. Nekateri ministri za prevoze najemajo zunanje izvajalce. Da bi enotne in sistematične nabave vozil davkoplačevalce stale manj, so prepričani sindikalisti.