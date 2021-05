Zakaj je za prvi maj v predsedniški palači igral pianist, vklenjen v lisice?

To so se vprašali vsi, ki so spremljali predsednikov sprejem ob prazniku dela, na katerem se je glasbenik Sašo Gačnik odločil za poseben protest. Zvezanih rok je želel sporočiti, da so mnogi ustvarjalci danes popolnoma nemočni. Zaradi ukrepov ne morejo opravljati svojega dela, njihova opozorila, predlogi in prošnje pa prevečkrat naletijo na gluha ušesa. Predsednik Borut Pahor pravi, da je sporočilo vzel na znanje. Umetnik ima pravico protestirati.

