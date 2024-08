Ob prazniku Marijinega vnebovzetja številne maše, tudi na Kredarici

Vsako leto na veliki šmaren Marijino narodno svetišče na Brezjah, kjer se maše vrstijo ves dan, obišče več kot 10.000 ljudi. Prav tako maše potekajo po drugih romarskih središčih in Marijinih svetiščih po državi. Največ se jih je odvilo danes ob 10. uri, številne maše, ki so jih spremljale procesije z lučkami, pa so potekale tudi že na predvečer praznika.

Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je ob 10. uri maševal na Ptujski gori, koprski škof Jurij Bizjak na Sveti gori pri Novi Gorici, novomeški škof Andrej Saje na Zaplazu, upokojeni novomeški škof Andrej Glavan v Strunjanu, ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik na Prihovi, upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar v Turnišču, apostolski nuncij v Sloveniji nadškof Jean-Marie Speich pa pri Gradu na Goričkem. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je slovesni romarski maši vodil ob 9. in 11. uri na Svetih gorah nad Bistrico ob Sotli.

Nadškof Zore na Brezjah izpostavil pomen vere

Praznik Marijinega vnebovzetja je najstarejši Marijin praznik. Že kristjani v prvih stoletjih krščanstva so verovali, da v nebesih ni samo Jezus s svojo poveličano človeško naravo, ampak da je v nebesih tudi Marija, ki je bolj enaka ljudem in katere življenje je bilo stalna pripravljenost na izpolnjevanje Božje volje, je pojasnil Zore.

V tej veri in upanju so kristjani izražali svoje trdno prepričanje, da nebesa niso pridržana samo za Sveto trojico in angele. Njihovo vero je Cerkev potrdila z versko resnico, ki jo je leta 1950 razglasil papež Pij XII. Jedro krščanske vere v vnebovzetje je tako, da je Marija premagala smrt in je bila, tako kot njen sin, z dušo ter telesom vzeta v nebesa.

Kot je dejal Zore, kristjanom odpre oči in pokaže pravo držo v življenju prvi blagor, zapisan v evangelijih, to je blagor tistemu, ki veruje Božji besedi in sprejema Božjo voljo, kajti njegovo življenje postane rodovitno in njegova prihodnost se odpira v večnost. Ker veruje, je v svojem življenju odprt za Božje delovanje in v vsakem trenutku življenja sprejema in izpolnjuje Božjo voljo.

"Človek pa pozna tudi drugačno resničnost, pozna tudi zanikanje Boga. Pozna tudi zaprtost za Božjo voljo ali morda bolje rečeno: živeti hoče brez Boga, zadosten sam sebi. V tem napuhu hoče človek svet iztrgati iz Božje roke. A takoj, ko je človek nehal poslušati Boga in svoje srce odprl za besede, ki so ga vabile k samozadostnosti, k ošabnemu napuhu, se je raj razblinil. Človek brez Boga je nag in ogrožen. Ogroža ga stvarstvo okoli njega in ogrožajo ga ljudje okoli njega," je v pridigi dejal Zore.

Poudaril je, da današnji svet noče, da bi človek poslušal Boga in izpolnjeval njegovo voljo: "Z vsemi mogočimi pravicami ga postavlja na odprt prostor niča, kjer ni več smeri in ciljev, kjer ni več poti in izpolnitve, kjer ostaja samo še ta trenutek in človekovo iskanje samega sebe in svoje identitete." Vendar, kot je dejal Zore, brez Boga, ki človeku daje dostojanstvo, človek išče svojo podobo iz dneva v dan in vedno znova razočaran spozna, da ne ve, kdo je.

"Marija Vnebovzeta nas spodbuja, naj se ne ukvarjamo z zmajem in njegovimi teorijami, ideologijami, zakoni in vsem drugim, s čimer hoče človeka in svet iztrgati iz Božjih rok. Spodbuja nas, naj bodo naša srca naravnana na Boga," je vernike na Brezjah pozval Zore. "V zaupanju v Boga in v življenju z Bogom je naša moč," je današnjo pridigo sklenil ljubljanski nadškof, ki se je v preteklosti na Brezjah večkrat dotaknil različnih aktualnih družbenih vprašanj.

Zoretu so pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah, ki je bila 1. januarja 2000 razglašena za slovensko Marijino narodno svetišče, prisluhnili številni verniki, še več pa se jih bo na Brezjah zvrstilo čez dan.

Verniki se zatekajo k Mariji po pomoč ob različnih življenjskih preizkušnjah in stiskah. Kot pojasnjujejo, na veliki šmaren pridejo na Brezje, da najdejo notranji mir, prosijo za zdravje in se zahvalijo. Številni izpostavljajo pomen tradicije in na Brezje hodijo vsako leto ali pa vsako leto obiščejo drugo slovensko Marijino svetišče.

Številni pridejo z družinami in obisk Brezij povežejo z obiskom sorodnikov ali prijateljev. Zlasti tisti iz bližnjih krajev pa priložnost izkoristijo tudi za rekreacijo in se na Brezje podajo peš ali s kolesom.

Praznik Marijinega vnebovzetja je od leta 1992 v Sloveniji dela prost dan

Praznik Marijinega vnebovzetja sodi med najstarejše Marijine praznike in prve omembe segajo še v obdobje pred četrtim stoletjem. Papež Pij XII. pa je versko resnico o Marijinem vnebovzetju razglasil leta 1950.

Marijino vnebovzetje je v slovenskem verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Mariji je posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic.

Katoliška cerkev s tem praznikom po navedbah Slovenske škofovske konference poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake ženske. Hkrati je Marijino vnebovzetje praznik upanja, saj sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja, ki ga kristjani vidijo v večnosti.