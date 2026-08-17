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Slovenija

Ob prazniku: 'Prekmurje neločljivi in dragoceni del Slovenije'

Velika Polana, 17. 08. 2026 06.03 pred 2 urama 4 min branja 0

Avtor:
STA
Slovesnost ob dnevu priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednica Nataša Pirc Musar je praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Vrtovec pa je na regijski slovesnosti opozoril tudi na stiske prekmurskih kmetov, premier Janez Janša pa je v poslanici opomnil, da je združitev Prekmurja z matičnim narodom uspela zato, ker je živela v srcih ljudi.

Na regijski slovesnosti ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matico se je slavnostni govornik minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je zavzel za razvojne priložnosti Prekmurja, ustvarjanje pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo, ter izpostavil potenciale Prekmurja in pomen sodobne infrastrukture. Opozoril je tudi na letošnjo sušo in stiske prekmurskih kmetov ter dejal, da brez slovenskega kmeta ni slovenske hrane. "Zato vam s tega mesta sporočam - niste in ne boste ostali sami!" je dejal.

V svojem govoru je izpostavil tudi demografske izzive in "demografsko zimo" ter poudaril, da mora biti prihodnost povsod v Sloveniji. "Brez Slovencev ni in ne more biti Slovenije, kakršno poznamo in kakršno bi radi," je še dejal.

Slovesnost ob dnevu priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
Slovesnost ob dnevu priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
FOTO: Bobo

Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Jugoslovanska vojska je območje zasedla 12. avgusta 1919, pet dni pozneje pa je bila na množičnem zborovanju v Beltincih oblast predana civilnemu upravitelju. Tako so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom.

Dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom praznujemo od leta 2006 kot državni praznik, ki pa ni dela prost dan.

Nataša Pirc Musar: Danes je dan pripadnosti

Pirc Musarjeva je spomnila na 17. avgust 1919, ko so na množičnem zborovanju v Beltincih zavedni Prekmurke in Prekmurci izrazili voljo, da želijo svojo prihodnost graditi skupaj z rojaki na drugi strani Mure. "Danes, več kot stoletje pozneje, je Prekmurje neločljivi in dragoceni del Slovenije. Ne le na zemljevidu, temveč je to zlasti z jezikom, kulturo, književnostjo, glasbo, kulinariko in skupnim zgodovinskim spominom. Slovenija brez Prekmurja preprosto ne bi bila Slovenija, kakršno poznamo in imamo radi," je zapisala v poslanici.

Prekmurje je v stoletjih ohranilo svojo prepoznavnost prav zato, ker je znalo varovati svoje korenine, je poudarila. "Prekmurski jezik, pesem in pisana beseda so preživeli tudi obdobja, ko je bila narodna pripadnost pred težkimi preizkušnjami. Ta vztrajnost nas uči, da povezanost ne pomeni enakosti in da skupnost ni močna takrat, ko izbriše razlike, temveč je močna, ko jih zna sprejeti kot svoje bogastvo," je zapisala.

Po njenih besedah ne smemo pozabiti tudi na porabske Slovence, ki so leta 1919 ostali zunaj meja takratne skupne države, saj "tudi oni so in ostajajo pomemben del slovenskega narodnega in kulturnega prostora".

Zgodovina nas, kot je navedla Pirc Musar v poslanici, uči, da nobena pridobljena pravica, nobena skupnost in nobena povezanost niso samoumevne, ampak si je zanje treba ves čas prizadevati. "S spoštovanjem drug drugega, ohranjanjem jezika in kulturne dediščine, solidarnostjo med regijami ter predvsem z zavedanjem, da je Slovenija močna toliko, kolikor se lahko vsak njen del razvija in ima v njej svojo prihodnost," je sklenila predsednica republike.

Premier opomnil na ohranjanje povezanosti s slovenskim narodom

Kot je zapisal premier, se je leta 1919 za Slovence na levem bregu Mure po stoletjih ločenega političnega razvoja odprlo novo poglavje. "Združitev z matičnim narodom ni pomenila zgolj spremembe državnih meja, temveč tudi potrditev zgodovinske pripadnosti, jezika, kulture in skupne narodne zavesti slovenstva."

"Območje, ki mu danes pravimo Prekmurje, je bilo dolga leta pod tujimi oblastniki. Kljub agresivnemu pogromu proti slovenstvu, ki se je močno stopnjeval v drugi polovici osemnajstega stoletja, so Slovenci na tem območju ohranili jezik, običaje in, kar je najpomembneje, občutek povezanosti. Povezanosti med seboj in povezanosti s slovenskim narodom," je dodal.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Aljoša Kravanja

Ob tem je opozoril tudi na moč besede in se spomnil na evangaličanskega duhovnika Mihaela Barla iz Prekmurja, ki je podal "pogumno izjavo o slovenski identiteti prekmurskih Slovencev". 

"Povzel je takratna čutenja Slovencev, ki so mimo svoje volje živeli na tujem. Ta so jasno sporočala: 'Tukaj živimo Slovenci. Tukaj govorimo slovensko. Tukaj je naš dom. Tukaj je slovenska zemlja."

Dodal je, da je bila združitev "izraz vere v lastno identiteto in zaupanja v prihodnost slovenskega naroda". "Slovenci na drugi strani meje niso nikoli začeli verjeti, da so v resnici Madžari, kot se je v podobni situaciji zgodilo marsikateremu drugemu, od matičnega naroda odrezanemu ljudstvu."

Kot je zapisano v poslanici, bomo kos izziviom sedanjosti in prihodnosti "samo če bomo znali varovati skupno kulturno dediščino Slovencev, spoštovali slovenski jezik ter ohranjali zavest o skupni zgodovini".

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