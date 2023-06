Ob praznovanju rojstva samostojne Slovenije politični vrh globoko razdeljen

Večer zgodovinske enotnosti in uradnega začetka slovenske državnosti, bo aktualna oblast obeležila s sobotno državno proslavo. Na njej bo osrednja govornica prvič predsednica republike Nataša Pirc Musar. Prireditev na Kongresnem trgu bo odprta tudi za državljane, a v prvih vrstah ne bo vseh povabljenih.

"Jaz sem na proslavi rad vesel. To pot situacija ni taka in sem sporočil prirediteljem, da me ne bo," je pojasnil prvi predsednik slovenske vlade, Lojze Peterle.

Razlog za to, pa je ideologija. Ukinitev Muzeja slovenske samostojnosti in izbris dneva spomina na žrtve komunizma, ki ga je v izdihljajih mandata uzakonila Janševa vlada, je dejal Peterle. "Težko bi ploskal na neki prireditvi s to zavestjo, da gledam ljudi, ki po drugi strani ne želijo razvijati, oziroma biti spoštljivi do spomina na te žrtve."