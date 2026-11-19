Na jugu države danes lahko tudi zagrmi, napovedujejo na Arsu. Močnejši nalivi bodo zajeli predvsem jugozahod države. V šestih urah bi lahko tam padlo okoli 40 mm padavin, zato so za jugozahodno regijo izdali oranžno vremensko opozorilo.

Na severozahodu se bo popoldne ob močnejših padavinah meja sneženja spustila do okoli 1200 m.

Do večera bo največ padavin predvidoma padlo ob alpsko-dinarski pregradi, in sicer od 40 do 70 mm, drugod po Sloveniji pa večinoma od 15 do 30 mm.

Zaradi močnih višinskih vetrov se bo ciklon hitro pomikal proti vzhodu, zato bodo padavine do večera povsod že ponehale.