Ob prehodu hladne fronte ponekod krajevna neurja s točo

Po vročem koncu tedna nas bo danes prešla oslabljena hladna fronta, ki je že dosegla Avstrijo in severovzhod Slovenije. Tam že nastajajo krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in zelo verjetno tudi s točo, poroča naš prognostik Rok Nosan. Arso je za severovzhod države izdal oranžno opozorilo. Popoldne bo fronta prešla večji del Slovenije, a bo na svoji poti proti jugu slabela. Na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, kjer bo njen vpliv največji, so v prihodnji uri ali dveh možna krajevna neurja. Ob tem bodo temperature padle za več kot 10 stopinj Celzija. icon-expand Radarska slika padavin. FOTO: Arso Najmočnejši sunki severnika bodo na izpostavljenih mestih za krajši čas lahko presegli hitrost 70 kilometrov na uro. Drugod po državi bo dogajanje manj burno, saj bo fronta na svoji poti proti jugu slabela. Južno od Ljubljane bodo nevihte manj verjetne. Tudi sicer bo količina dežja v teh krajih zelo majhna. icon-expand Na severovzhodu države se že pojavljajo krajevne nevihte (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock Kaj nas čaka v prihodnjih dneh? V torek zjutraj bo ponekod še padlo nekaj kapelj dežja, v nadaljevanju dneva pa se bo jasnilo. Možnost za nastanek popoldanskih ploh bo razmeroma majhna, nekoliko večja le v severni Sloveniji. Vročina bo nekoliko popustila. Malo nad 30 stopinj Celzija bo le še na Primorskem, drugje pričakujemo od 25 do 28 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo dopoldne večinoma sončno in suho, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Ob jugozahodnem vetru bodo temperature po dnevu premora marsikje znova presegle 30 stopinj Celzija. A že v petek se bo vreme spet spremenilo, saj nas bo od zahoda dosegla nova hladna fronta, ki nam bo poleg ohladitve predvidoma prinesla tudi nekoliko izdatnejšo pošiljko padavin.