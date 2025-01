Ob prenovi ceste se je na hišo prevrnil delovni stroj

Na srečo nihče ni bil poškodovan. A 14 mesecev po dogodku, ko še vedno spijo na tleh dnevne sobe, je hiša še vedno pokrita s cerado. A ne le streha, poškodovani so tudi zidovi, tla so zamaknjena, kaže stanovalka spodnje etaže. "Če bi jaz naredila nekomu tako škodo, bi bila na Igu. In bila bi brez vsega, ker bi morala škodo poplačati. Oni je pa niso. Ničesar niso bili pripravljeni narediti, oni so se nam posmehovali," pove Radmila Smuk .

"Bela svetloba je udarila v sobo, iskre so padale po meni in kolegici ... Midve sva bili v tej sobi, mož je spal v spalnici," razlaga Elvira Karabašić . Med prenovo ceste je skušal delovni stroj podjetja Slemenšek z Raven na Koroškem, podizvajalec podjetja Prenova-Gradbenik, iz neznanega razloga premakniti šest t. i. zagatnic. A se je prevrnil na bližnjo hišo, v kateri je bilo v tistem času pet oseb.

Sogovornici še pravita, da so delavci želeli takoj dvigniti stroj in o dogodku niso želeli obvestiti Policije. Kriminalisti so stanovalce takoj napotili iz objekta. Sčasoma so se vrnili, želeli so le, da bi povzročitelj hišo vrnil v prvotno stanje.

V podjetju Slemenšek niso želeli stopiti pred kamero. Usmerili so nas na zavarovalnico. Dogodka sicer ne zanikajo, a trdijo, da se je stroj le naslonil na objekt in da so mansardo želeli sanirati, a da stanovalci v to niso privolili. V pisnem odgovoru so priložili izvedensko mnenje, v katerem piše, da je treba sanirati tudi stene pritličja, ne le strehe.

Župan Zoran Janković primera pred kamero ni želel komentirati. Pisno so z občine odgovorili, da dogodek obžalujejo in da želijo, da bi čim prej prišlo do dogovora. V podjetju Slemenšek še trdijo, da so razpoke na hiši nastale zaradi njene lokacije, nahaja se namreč na Barju. Stanovalci medtem kažejo fotografije, ki so nastale pred dogodkom, na njih pa razpok še ni bilo. Hišo je fotografirala agencija, saj so jo želeli prodati. Po neljubem dogodku pa je vrednost hiše zanemarljiva, pravijo.