Pričetek mednarodne vojaške vaje Jadranski udar obeta spektakel na nebu

V nedeljo bo v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki potekal dan odprtih vrat, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali statične in dinamične predstavitve vojaške opreme, tehnike, vozil in plovil. V okviru prireditve bo tudi otvoritvena slovesnost ob pričetku mednarodne vojaške vaje Jadranski udar, zato naj vas na tem območju ne preseneti povečan hrup zaradi preletov letalnikov.

In kaj vse bo moč videti na nebu nad Cerkljami? Med 9.30 in 10.10 uro bo letališče trikrat preletelo letalo Pilatus PC-9M. Ob 11. uri se bo začela otvoritvena slovesnost mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2022 in sledile bodo dinamične predstavitve, med drugim skok padalca s slovensko zastavo iz letala Pilatus PC-6, preleti helikopterjev Bell 206, Bell 412 in Cougar AS532AL, letala Zlin 242L, preleti Pilatusa PC-9 in skoki padalcev iz njega … Poleg spektakla na nebu si bodo obiskovalci na tleh lahko ogledali tudi vojaško opremo, oborožitev in bojna vozila.

icon-expand Dan odprtih vrat v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki FOTO: Slovenska vojska

Vaja Jadranski udar 2022: 650 udeležencev iz 26 držav Na že deseti mednarodni vojaški vaji Jadranski udar 2022 (Adriatic Strike), ki bo trajala vse do 5. junija, bo Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi in partnerskimi državami ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev. Kot pojasnjujejo na straneh Slovenske vojske, se bodo na letošnji vaji, ki jo organizira in vodi poveljstvo 15. polka vojaškega letalstva, usposabljali certificirani kontrolorji združenih ognjev, posadke strelnih platform, poveljniki do ravni divizije in načrtovalci združenih ognjev ter pripadniki specialnih enot. Sodelovalo bo okoli 650 udeležencev, izmed teh približno 400 pripadnikov iz 26 zavezniških in partnerskih držav, in sicer iz Albanije, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Danske, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovaške, Španije, Švice, Turčije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

icon-expand Vaja Jadranski udar 2022

Usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev bo potekalo na štirih lokacijah po Sloveniji, in sicer na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni, na katerem bodo letalniki, minometi in tanki zagotavljali ognjeno podporo, in na širšem območju občin Bohinj, Idrija in Ribnica, v katerih bodo letalniki samo simulirali letalsko podporo. Tudi na letošnji vaji bo za enoto velikosti voda potekalo neprekinjeno 72-urno usposabljanje, ki se bo izvajalo v smeri Cerkelj ob Krki, Trbovelj, vadišča Crngrob, Rakovega Škocjana in osrednjega vadišča Slovenske vojske v Postojni. Končalo se bo v četrtek, 2. junija, na vadišču Bloška Polica. Usposabljanje bo ponoči podpiralo letalo na višinah nad 1000 metri. Prvi teden vaje je namenjen prihodu udeležencev, vzpostavitvi strukture vodenja in poveljevanja ter pogojev za izvedbo vaje, ki bo potekala na širšem območju Republike Slovenije in v njenem zračnem prostoru. Zaradi zagotavljanja varne izvedbe vaje ter varnega in neprekinjenega zračnega prometa bodo od ponedeljka, 30. maja, do petka, 3. junija, začasne dnevne zapore zračnega prostora nad območji delovanja, in sicer med 9. in 23. uro. Na območjih usposabljanja se pričakuje povečan hrup zaradi preletov letalnikov.

icon-expand Flota mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2022