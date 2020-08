Naj bo novo šolsko leto za otroke varno tudi v cestnem prometu

Slovenska policija pa je pripravljena skupaj z AMZS in številnimi prostovoljci pomagati otrokom spet v šolo, saj bo prvi šolski dan, kot kaže, zjutraj deževen, ceste pa polne vozil in otrok. Zelo dolgo ni bilo običajnega otroškega vrveža na cestah, zaradi koronavirusa je bil to najdaljši šolski premor v zgodovini. Da ne bi zato pozabili, na kaj vse moramo biti pozorni, bodo promet umirjali na cestah in v okolici šol in vrtcev.