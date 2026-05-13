Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ob prihajajočih praznikih: pred Karavankami zastoji, gneča na štajerki in primorki

Ljubljana, 13. 05. 2026 15.34 pred 4 urami 3 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Gost promet

Prometni koledar za prihodnje vikende opozarja na izrazito povečanje prometnih obremenitev na slovenskih avtocestah in hitrih cestah, so sporočili iz Javne agencije za varnost prometa (AVP). V sosednjih državah se namreč začenja obdobje treh zaporednih krščanskih praznikov oziroma podaljšanih vikendov – vnebohod, binkošti in sveto rešnje telo –, ki bodo močno vplivali na tranzitni turistični promet skozi Slovenijo proti Hrvaški in drugim turističnim destinacijam ob Jadranu.

Že jutri, v četrtek, 14. maja, bo prvi prometno zelo obremenjen dan. Vnebohod je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški.

Voznikom na AVP svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo aktualne prometne informacije in se, če je mogoče, izognejo nenujnim potem v času največjih prometnih obremenitev.

Povečan promet se pričakuje tudi v nedeljo, 17. maja, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so še sporočili iz agencije.

Gost promet
Gost promet
FOTO: Miro Majcen

Na gorenjki zastoji pred predorom Karavanke, obremenjena bo tudi štajerska in podravska avtocesta

Predor Karavanke
Predor Karavanke
FOTO: Aljoša Kravanja

Na agenciji največ prometnih obremenitev pričakujejo na ustaljenih tranzitnih koridorjih od severa proti jugu države. "Na gorenjski avtocesti (A2) bodo zastoji nastajali predvsem pred predorom Karavanke v smeri Slovenije ob začetku podaljšanega vikenda ter v obratni smeri ob vračanju turistov. Promet bodo dodatno upočasnjevala dela pri priključku Hrušica ter zoženi prometni pasovi med Kranjem in Naklim," so zapisali.

Močno obremenjeni bosta tudi štajerska avtocesta (A1) in podravska avtocesta (A4) na relaciji Šentilj–Maribor–Gruškovje, kjer se pričakuje povečan tranzitni promet proti Hrvaški, ter med Domžalami in Zadobrovo, kjer potekajo gradbena dela.

Gost promet na ljubljanskem obroču, na primorki zastoji med Ravbarkomando in Postojno

Povečana gostota prometa bo tudi na ljubljanskem obroču, predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico, kjer se tranzitni promet združuje z dnevnimi prometnimi tokovi, so še sporočili iz agencije.

Ljubljanski avtocestni obroč
Ljubljanski avtocestni obroč
FOTO: Dars

Na primorski avtocesti (A1) se pričakujejo zastoji med Ravbarkomando in Postojno, kjer promet dodatno upočasnjujejo obsežna vzdrževalna dela, delovne zapore in zoženi prometni pasovi.

Strpna vožnja, varnostna razdalja, upoštevanje omejitev hitrosti

Na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, zato na AVP voznike pozivajo k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije.

"Vozniki naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim razmeram, vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo in se izogibajo nepotrebnemu menjavanju prometnih pasov, saj to dodatno zmanjšuje pretočnost prometa in povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč. Posebej na zoženih deloviščnih odsekih priporočamo vožnjo v zamiku ter dosledno upoštevanje omejitev hitrosti," so zapisali na agenciji.

Ob nastanku zastojev je treba vedno pravočasno in pravilno vzpostaviti reševalni pas ter ga ohranjati ves čas zastoja. Vožnja po reševalnem pasu je prepovedana in nevarna, saj lahko onemogoči dostop intervencijskim vozilom, ko šteje vsaka sekunda.

Na pot spočiti, zbrani in osredotočeni na vožnjo

Voznikom na agenciji svetujejo, da se na daljšo pot odpravijo spočiti, v vozilu pa naj imajo dovolj tekočine, zlasti če potujejo z otroki, starejšimi osebami ali hišnimi ljubljenčki. "Za volan sedite zbrani in 100-odstotno osredotočeni na vožnjo. Že trenutek nepozornosti lahko povzroči hudo prometno nesrečo. Med najpogostejšimi motečimi dejavniki ostajajo uporaba mobilnega telefona, nastavljanje naprav in zaslonov v vozilu, prehranjevanje med vožnjo ter druge aktivnosti, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost," so opozorili.

V zadnjih mesecih na primorki več nesreč, zato pazljivo!

V zadnjih mesecih se je predvsem na primorski avtocesti zgodilo več hujših prometnih nesreč, ki so povzročile večurne popolne zapore in zelo dolge zastoje.

Ob takšnih dogodkih pristojne službe še vedno opažajo nevarna ravnanja posameznikov, kot so hoja po vozišču, zadrževanje ob vozilih, igra otrok na cestišču ter vožnja po reševalnem pasu, kar resno ogroža varnost ljudi in ovira prihod intervencijskih služb, so opozorili na AVP.

Preberi še V dveh mesecih počilo 47-krat

"Če ni neposredne nevarnosti, ob zastoju ostanite v vozilu in upoštevajte navodila pristojnih služb. V primeru izstopa iz vozila si nadenite odsevni jopič in se umaknite za varovalno ograjo," izpostavljajo na agenciji.

Na AVP ob tem ponovno opozarjajo, da v promet nikakor ne sodita alkohol in neprilagojena hitrost, pa naj gre za voznike osebnih vozil, motornih koles, (e-)koles ali e-skirojev. Posledice neodgovorne vožnje so lahko usodne, svarijo.

promet prazniki avstrija hrvaška italija zastoji gneča

Slovenija vztraja pri doseženem cilju dveh odstotkov BDP za obrambo

Svoboda, SD in Levica v lov na podpise za referendum o interventnem zakonu

24ur.com Začetek 'aktivne turistične sezone' in koncert v Zagrebu, na cestah pa gneča
24ur.com Prihajajo prazniki: pričakovan zgoščen promet in zastoji
24ur.com Prihajajo prazniki in prva gneča na cestah pred poletjem
24ur.com Turistična sezona se zaključuje: gneča bo iz smeri Hrvaške proti Avstriji
24ur.com Gost promet na slovenskih cestah, ta se nam obeta tudi za vikend
24ur.com V prihodnjih dneh pričakujte zastoje: kdaj bo najhuje?
24ur.com Tudi ta vikend na mejnih prehodih ne gre brez gneče
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DrVolk71
13. 05. 2026 20.27
Jutri bodo turisti videli zakaj se vinjeto plačuje
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
13. 05. 2026 20.25
Turisti, izginite domov
Odgovori
0 0
Špica
13. 05. 2026 17.42
vinjeta majka🤷
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o njeni hčerki, ko jo boste videli, boste vedeli, zakaj
Lepa novica za znani slovenski par: prihaja dojenček
Lepa novica za znani slovenski par: prihaja dojenček
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Njihov okus je brutalen – in vedno drag
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
Ta preprost top za 43 evrov je njena skrivna modna formula
moskisvet
Portal
Melania Trump razkrila, kakšen odnos sta imela Barron in Amalija Knavs
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Lepa kot princesa, a v ringu nevarna kot zver
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713