Ob prihajajočih praznikih: pred Karavankami zastoji, gneča na štajerki in primorki

Že jutri, v četrtek, 14. maja, bo prvi prometno zelo obremenjen dan. Vnebohod je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. Voznikom na AVP svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo aktualne prometne informacije in se, če je mogoče, izognejo nenujnim potem v času največjih prometnih obremenitev. Povečan promet se pričakuje tudi v nedeljo, 17. maja, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so še sporočili iz agencije.

Gost promet FOTO: Miro Majcen

Na gorenjki zastoji pred predorom Karavanke, obremenjena bo tudi štajerska in podravska avtocesta

Predor Karavanke FOTO: Aljoša Kravanja

Na agenciji največ prometnih obremenitev pričakujejo na ustaljenih tranzitnih koridorjih od severa proti jugu države. "Na gorenjski avtocesti (A2) bodo zastoji nastajali predvsem pred predorom Karavanke v smeri Slovenije ob začetku podaljšanega vikenda ter v obratni smeri ob vračanju turistov. Promet bodo dodatno upočasnjevala dela pri priključku Hrušica ter zoženi prometni pasovi med Kranjem in Naklim," so zapisali. Močno obremenjeni bosta tudi štajerska avtocesta (A1) in podravska avtocesta (A4) na relaciji Šentilj–Maribor–Gruškovje, kjer se pričakuje povečan tranzitni promet proti Hrvaški, ter med Domžalami in Zadobrovo, kjer potekajo gradbena dela.

Gost promet na ljubljanskem obroču, na primorki zastoji med Ravbarkomando in Postojno

Povečana gostota prometa bo tudi na ljubljanskem obroču, predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico, kjer se tranzitni promet združuje z dnevnimi prometnimi tokovi, so še sporočili iz agencije.

Ljubljanski avtocestni obroč FOTO: Dars

Na primorski avtocesti (A1) se pričakujejo zastoji med Ravbarkomando in Postojno, kjer promet dodatno upočasnjujejo obsežna vzdrževalna dela, delovne zapore in zoženi prometni pasovi.

Strpna vožnja, varnostna razdalja, upoštevanje omejitev hitrosti

Na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, zato na AVP voznike pozivajo k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije. "Vozniki naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim razmeram, vzdržujejo ustrezno varnostno razdaljo in se izogibajo nepotrebnemu menjavanju prometnih pasov, saj to dodatno zmanjšuje pretočnost prometa in povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč. Posebej na zoženih deloviščnih odsekih priporočamo vožnjo v zamiku ter dosledno upoštevanje omejitev hitrosti," so zapisali na agenciji. Ob nastanku zastojev je treba vedno pravočasno in pravilno vzpostaviti reševalni pas ter ga ohranjati ves čas zastoja. Vožnja po reševalnem pasu je prepovedana in nevarna, saj lahko onemogoči dostop intervencijskim vozilom, ko šteje vsaka sekunda.

Na pot spočiti, zbrani in osredotočeni na vožnjo

Voznikom na agenciji svetujejo, da se na daljšo pot odpravijo spočiti, v vozilu pa naj imajo dovolj tekočine, zlasti če potujejo z otroki, starejšimi osebami ali hišnimi ljubljenčki. "Za volan sedite zbrani in 100-odstotno osredotočeni na vožnjo. Že trenutek nepozornosti lahko povzroči hudo prometno nesrečo. Med najpogostejšimi motečimi dejavniki ostajajo uporaba mobilnega telefona, nastavljanje naprav in zaslonov v vozilu, prehranjevanje med vožnjo ter druge aktivnosti, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost," so opozorili.

V zadnjih mesecih na primorki več nesreč, zato pazljivo!

V zadnjih mesecih se je predvsem na primorski avtocesti zgodilo več hujših prometnih nesreč, ki so povzročile večurne popolne zapore in zelo dolge zastoje. Ob takšnih dogodkih pristojne službe še vedno opažajo nevarna ravnanja posameznikov, kot so hoja po vozišču, zadrževanje ob vozilih, igra otrok na cestišču ter vožnja po reševalnem pasu, kar resno ogroža varnost ljudi in ovira prihod intervencijskih služb, so opozorili na AVP.