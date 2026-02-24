Naslovnica
Slovenija
Zgodba se razvija

Na Brniku ob prihodu iz Dubaja aretirali znanega vplivneža

Ljubljana, 24. 02. 2026 16.11 pred eno minuto 2 min branja 194

Avtor:
K.H.
Aleksandar Repić

Po naših neuradnih informacijah so na Brniku pridržali vplivneža Aleksandra Repića, ko je z letalom prispel iz Dubaja. Uradnega razloga aretacije policija za zdaj še ni sporočila. Po naših informacijah naj bi šlo za sum izsiljevanja in ni povezano z njegovim sporom okoli sledilcev Gibanja Svoboda.

Primer naj bi že dlje časa usmerjalo državno tožilstvo, policisti pa so po naših informacijah imeli nalog sodišča za pridržanje. 

Aleksandar Repić, ki ima na družbenih omrežjih vzdevek "Nepridiprav", je v svoji zgodbi na Instagramu pred devetimi urami objavil fotografijo z letala z napisom "Dubaj – emotikon za letalo – Ljubljana".

Repićeva objava z letala
Repićeva objava z letala
FOTO: Facebook

Policisti naj bi ob pristanku letala pridržali tudi Repićevo partnerko, a naj bi jo iz pridržanja že izpustili.

Na pojasnila policije še čakamo. 

Sum izsiljevanja

Vplivnežu na Instagramu sledi več kot 100.000 ljudi. Slovenski javnosti je znan po provokativnih zapisih in viralnih videih. Repič se je pred časom lotil tudi primera, v katerem naj bi znanega odvetnika Sebastjana Kerčmarja ujeli pri domnevnem poskusu pedofilije.

Na svojem profilu je Nepridiprav objavljal tudi posnetke, ko je vdrl v pisarno omenjenega odvetnika v Novi Gorici. Prav to naj bi po naših informacijah bil tudi razlog za trenutno preiskavo. Repić je med druim pogovor z odvetnikom posnel brez njegove vednosti in ga skupaj s posnetki nadzornih kamer objavil na družbenih omrežjih. Zgodbo o "predatorskem odvetniku" je Repić objavil tudi na Youtubu, a posnetek več ni na voljo. 

Policija na Brniku
Policija na Brniku
FOTO: Aljoša Kravanja

V preteklosti že obsojen, v zadnjih dneh sprožil besedni spor s Svobodo

V zadnjih mesecih se je Repić vključil tudi v politične razprave, v svojih objavah pa pogosto izraža kritične poglede na delo politike, medijev, policije, tožilstva in sodstva.

Nedavno se je lotil tudi stranke Gibanje Svoboda. Svoje sledilce je pozval k sodelovanju v anketah in komentiranju objav, povezanih s predsednikom vlade Robertom Golobom in stranko Gibanje Svoboda, po čemer se je na teh profilih pojavilo več tisoč dodatnih odzivov. Po naših neuradnih informacijah pa aretacija ni povezana s tem sporom.

Repić je sicer v preteklosti bil že obsojen in zaprt na Dobu, ker je kot mladoletnik sodeloval pri podtikanju požara kolibe v Štepanskem naselju, v katerem je umrl 56-letni moški. Pozneje se je na sodiščih zagovarjal tudi zaradi drugih kaznivih dejanj, kot so nasilništvo, ogrožanje z nevarnim predmetom, prodaje ukradenih predmetov in poškodovanja službenega vozila policije. V enem od podkastov je razkril, da je bil nazadnje v zaporu od julija 2019 do februarja 2021, obsojen pa je bil več kaznivih dejanj.

dubaj aretacija letališče brnik aleksandar repić

KOMENTARJI194

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Frincko
24. 02. 2026 17.19
Danes je pa lahko vsak influencer. Tip ima kartoteko za roman Dostojevskega, eni tuki pa mislijo, da je mučenik. Pravilno, da so ga strpal v ječo, ker si očitno misli, da lahko vse dela.
Odgovori
0 0
proofreader
24. 02. 2026 17.19
Ampak zakaj ni prenosa v živo? So mu vzeli mobitel?
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
24. 02. 2026 17.18
Baje,da je izsiljevsl neke pedofilske odvetnike.
Odgovori
0 0
BRABUS1
24. 02. 2026 17.18
Golobarska diktatura preganja vsakega,ki je proti njim.Ud ba je počela enako,novinarska cenzura in zapiranje drugače misleče proti partiji ne sme nihče.
Odgovori
0 0
yolli
24. 02. 2026 17.18
Svoboda....totalitarna sekta !!!
Odgovori
+1
1 0
biggie33
24. 02. 2026 17.18
Podobno je bil obsojen za nedovoljeno snemanje tisti, ki je posnel unega, ki je konje zlorabljal v hlevu.. tisti, ki je zlorabljal pa ni nikoli odgovarjal..
Odgovori
+1
1 0
Martinović
24. 02. 2026 17.18
To je čista diskriminacija vladajočih elit, na človeka so se spravili samo zaradi mehkega ć v priimku. Sramota, da nam Golob vlada, dol z golobizmom!
Odgovori
0 0
losser
24. 02. 2026 17.18
Slucajno so ga danes prijeli zaradi izsiljevanja odvetnika kao
Odgovori
0 0
proofreader
24. 02. 2026 17.18
Tistega kulturnika iz Fotopuba pa ne najdejo?
Odgovori
+2
2 0
Julijann
24. 02. 2026 17.17
Dva dni nazaj se sprašuje, pa kaka je to demokracija, ki ne pusti ljudem govoriti . ..
Odgovori
+1
1 0
Mor4na
24. 02. 2026 17.17
Baje naj bi za bajne vsote izsiljeval tistega odvetnika ki ga je "razkrinkal"
Odgovori
+2
3 1
mali.mato
24. 02. 2026 17.17
Svoboda si ni podredila Policije?
Odgovori
+3
3 0
Artechh
24. 02. 2026 17.17
Nisem vedu da je ta crka, ki jo ima v slovenski abecedi
Odgovori
+1
1 0
Xxdproxx
24. 02. 2026 17.16
vplivnez… na kaj vpliva? na povecanje nestrpnosti na osebe na ić. na drugo pa ne. vsaj pri ljudeh, ki imajo kak v glavi
Odgovori
-2
1 3
losser
24. 02. 2026 17.19
Zadnje teddne je vplival zelo slabo na ratinge svobode. Zato so ga zaprli
Odgovori
0 0
slavkojakse
24. 02. 2026 17.15
PS...so tej stvari učasih...rekli...
Odgovori
0 0
zibertmi
24. 02. 2026 17.15
kot pišejo na siolu je model krepko povezan s sds in podporo nova tv,bil je tudi na dobu leta nazaj zaradi požiga in um,,,,,
Odgovori
-2
3 5
Kranjski domoljub
24. 02. 2026 17.15
Sej bo naredu show za vas ofce na tubi pa boste zvedeli zakaj so ga arentiral. Pa še zaslužu bo.
Odgovori
+0
1 1
losser
24. 02. 2026 17.15
Kdaj bodo aretirali niko in jenula?
Odgovori
+5
5 0
U1770322942582
24. 02. 2026 17.15
Hahahaha, kibernetski napad je bil premočen za Svobodo.😂😂
Odgovori
+8
9 1
bohinj je zakon
24. 02. 2026 17.15
Očitno je zver. Pomemben.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
