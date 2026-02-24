Na Brniku ob prihodu iz Dubaja aretirali znanega vplivneža

Primer naj bi že dlje časa usmerjalo državno tožilstvo, policisti pa so po naših informacijah imeli nalog sodišča za pridržanje. Aleksandar Repić, ki ima na družbenih omrežjih vzdevek "Nepridiprav", je v svoji zgodbi na Instagramu pred devetimi urami objavil fotografijo z letala z napisom "Dubaj – emotikon za letalo – Ljubljana".

Repićeva objava z letala FOTO: Facebook

Policisti naj bi ob pristanku letala pridržali tudi Repićevo partnerko, a naj bi jo iz pridržanja že izpustili. Na pojasnila policije še čakamo.

Sum izsiljevanja

Vplivnežu na Instagramu sledi več kot 100.000 ljudi. Slovenski javnosti je znan po provokativnih zapisih in viralnih videih. Repič se je pred časom lotil tudi primera, v katerem naj bi znanega odvetnika Sebastjana Kerčmarja ujeli pri domnevnem poskusu pedofilije. Na svojem profilu je Nepridiprav objavljal tudi posnetke, ko je vdrl v pisarno omenjenega odvetnika v Novi Gorici. Prav to naj bi po naših informacijah bil tudi razlog za trenutno preiskavo. Repić je med druim pogovor z odvetnikom posnel brez njegove vednosti in ga skupaj s posnetki nadzornih kamer objavil na družbenih omrežjih. Zgodbo o "predatorskem odvetniku" je Repić objavil tudi na Youtubu, a posnetek več ni na voljo.

Policija na Brniku FOTO: Aljoša Kravanja

V preteklosti že obsojen, v zadnjih dneh sprožil besedni spor s Svobodo

V zadnjih mesecih se je Repić vključil tudi v politične razprave, v svojih objavah pa pogosto izraža kritične poglede na delo politike, medijev, policije, tožilstva in sodstva. Nedavno se je lotil tudi stranke Gibanje Svoboda. Svoje sledilce je pozval k sodelovanju v anketah in komentiranju objav, povezanih s predsednikom vlade Robertom Golobom in stranko Gibanje Svoboda, po čemer se je na teh profilih pojavilo več tisoč dodatnih odzivov. Po naših neuradnih informacijah pa aretacija ni povezana s tem sporom.