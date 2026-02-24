Na Brniku ob prihodu iz Dubaja aretirali znanega vplivneža

Primer naj bi že dlje časa usmerjalo državno tožilstvo, policisti pa so po naših informacijah imeli nalog sodišča za pridržanje.
Aleksandar Repić, ki ima na družbenih omrežjih vzdevek "Nepridiprav", je v svoji zgodbi na Instagramu pred devetimi urami objavil fotografijo z letala z napisom "Dubaj – emotikon za letalo – Ljubljana".
Policisti naj bi ob pristanku letala pridržali tudi Repićevo partnerko, a naj bi jo iz pridržanja že izpustili.
Na pojasnila policije še čakamo.
Sum izsiljevanja
Vplivnežu na Instagramu sledi več kot 100.000 ljudi. Slovenski javnosti je znan po provokativnih zapisih in viralnih videih. Repič se je pred časom lotil tudi primera, v katerem naj bi znanega odvetnika Sebastjana Kerčmarja ujeli pri domnevnem poskusu pedofilije.
Na svojem profilu je Nepridiprav objavljal tudi posnetke, ko je vdrl v pisarno omenjenega odvetnika v Novi Gorici. Prav to naj bi po naših informacijah bil tudi razlog za trenutno preiskavo. Repić je med druim pogovor z odvetnikom posnel brez njegove vednosti in ga skupaj s posnetki nadzornih kamer objavil na družbenih omrežjih. Zgodbo o "predatorskem odvetniku" je Repić objavil tudi na Youtubu, a posnetek več ni na voljo.
V preteklosti že obsojen, v zadnjih dneh sprožil besedni spor s Svobodo
V zadnjih mesecih se je Repić vključil tudi v politične razprave, v svojih objavah pa pogosto izraža kritične poglede na delo politike, medijev, policije, tožilstva in sodstva.
Nedavno se je lotil tudi stranke Gibanje Svoboda. Svoje sledilce je pozval k sodelovanju v anketah in komentiranju objav, povezanih s predsednikom vlade Robertom Golobom in stranko Gibanje Svoboda, po čemer se je na teh profilih pojavilo več tisoč dodatnih odzivov. Po naših neuradnih informacijah pa aretacija ni povezana s tem sporom.
Repić je sicer v preteklosti bil že obsojen in zaprt na Dobu, ker je kot mladoletnik sodeloval pri podtikanju požara kolibe v Štepanskem naselju, v katerem je umrl 56-letni moški. Pozneje se je na sodiščih zagovarjal tudi zaradi drugih kaznivih dejanj, kot so nasilništvo, ogrožanje z nevarnim predmetom, prodaje ukradenih predmetov in poškodovanja službenega vozila policije. V enem od podkastov je razkril, da je bil nazadnje v zaporu od julija 2019 do februarja 2021, obsojen pa je bil več kaznivih dejanj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.