Ob priletu trčil v pristajalno stezo, nato ga je zaneslo na travo

S preiskavo se zdaj ukvarjajo preiskovalci letalskih nesreč, in kot so nam pojasnili, je šlo za manjši dogodek ob pristajanju. Prišlo je namreč do zloma nosilne noge in posledično trka propelerja v pristajalno stezo. Posledično je seveda letalo zaneslo in ga usmerilo na travnati del. Preiskovalci sodelujejo s Policijo, lastnikom letala in pilotom, da bi ugotovili vzroke, ki so botrovali nesreči.