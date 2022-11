Ob prižigu lučk v Ljubljani bodo znani Slovenci prodajali Nasmeškotke

Če se torej odpravljate v Ljubljano ob prižigu prazničnih luči, se lahko med 25. in 27. novembrom, ustavite v HOFERjevi Pekarni nasmehov, kjer boste lahko poklepetali z znanimi Slovenci. Na dan prižiga lučk se boste tako lahko srečali s televizijskim voditeljem in ambasadorjem projekta Petrom Polesom, ki bo pomagal pri prodaji Nasmeškotkov, ter voditeljico Ano Praznik in pevcem Timom Koresom, ki bosta pomagala pri pisanju posvetil. Vsak Nasmeškotek lahko namreč z osebnim posvetilom podarite vsem, ki so vam pri srcu, ter tako še opravite dobro delo.

V soboto bosta z mimoidočimi pokramljala in pri prodaji Nasmeškotkov pomagala pevka Anabel in radijec Matic Meško, v nedeljo pa radijski voditelj Klemen Kopina in glasbenica Neža Kirn.

Spomini, ki štejejo

V Pekarni nasmehov lahko vsakdo ustvari posebne spomine, ki štejejo. Poleg tega, da lahko vsak obiskovalec z nakupom piškotka Nasmeškotka opravi dobro delo, bo pri Pekarni nasmehov na voljo tudi fotograf, ki bo skrbel za foto spomine, poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše, ki si lahko obrazke okrasijo s prikupno poslikavo. Piškotki so najboljši s toplim čajem, zato ne bo manjkal niti ta.