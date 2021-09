Novo šolsko leto se začenja po modelu B – pouk v šoli za vse, a z omejitvami

Minister Jernej Vrtovec, ki je imel danes tudi pomembno starševsko vlogo, saj je v prvi razred pospremil svojo hčerko, je v izjavi pred domžalsko Osnovno šolo (OŠ) Venclja Perka pozval vse voznike, naj bodo odgovorni v prometu, "ne le danes, temveč celo šolsko leto". "Želim si, da bi to šolsko leto v celoti potekalo v učilnicah in ne na daljavo. Da bi vsi spoštovali proticovidne ukrepe in bi lahko učenci varno obiskovali šolo," je dejal Vrtovec.

Ravnateljica Perka Petro Korošec je opomnila, da so za zagotavljanje varnosti v prometu odgovorni v prvi vrsti starši, institucije, lokalna skupnost in tudi otroci sami. "Zelo pomembno je, da smo odrasli zgled otrokom – da prečkamo cesto na prehodu za pešce, da pripnemo varnostni pas v avtu, da na kolesu ali skiroju nadenemo čelado, pa tudi, da smo strpni v prometu," je naštela.

Kot je pojasnila, v šoli že od prvega šolskega dne z otroki govorijo o prometni varnosti ter varnosti in zdravju širše. Te vsebine tekom šolskega leta še stopnjujejo in nadgrajujejo. "Danes pa želim predvsem lep, srečen začetek šolskega leta vsem šolarjem ter lep dan staršem," je dodala ravnateljica.

"Bodimo odgovorni v prometu, upoštevajmo vse predpise, zmanjšujmo hitrost, kjer je to treba. Najmlajši ne poznajo cestno prometnih predpisov, zato bodimo odgovorni," pa je pozval minister in spomnil na glavne problematike prometnih nesreč v Sloveniji, to so prehitra vožnja, uporaba nedovoljenih substanc in alkohola.

Dotaknil se je tudi javnih prevozov in dejal, da si na ministrstvu želijo doseči, da bi bil javni potniški promet čim bolj ugoden in privlačen za vse starostne skupine. Spomnil je, da so bistveno ugodnejše vožnje v javnem potniškem prometu za zdaj zagotovili dijakom in študentom ter upokojencem in invalidom. Ocenil je tudi, da je v javnem potniškem prometu zelo dobro poskrbljeno za varnost zdravja in preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom. "Uporaba mask je tu ključnega pomena," je opomnil minister.