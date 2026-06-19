Ob razgretem dogajanju na komisiji Bratuškova prekinila sejo

Andrej Klemenc je v imenu poslanske skupine Svoboda pojasnil, da je namen seje, da se pogovorijo o tem, ali je bil državni svet (DS), ki ga vodi Marko Lotrič, morda uporabljen kot institucionalno, organizacijsko in finančno zaledje za delovanje njegove politične stranke. Po Klemenčevih besedah se je v "javnosti in medijih nabralo precej konkretnih indicev, medijskih razkritij ter dovolj vprašanj, na katera doslej ni bilo verodostojnih odgovorov, da je nujno, da zadevo preverijo pristojne institucije". Med drugim po njegovih besedah obstajajo vprašanja, kdo je plačal organizacijo nekaterih dogodkov, ki jih je stranka prijavila kot svoje, stroškov pa ni v njenih poročilih. Tako je denimo v poročilu stranke kot njen dogodek navedena okrogla miza v Slovenski Bistrici, po navedbah medijev pa naj bi dogodek skupaj z občino organiziral DS. V nekaj primerih se tudi postavlja sum, da so bila nekatera podjetja plačana iz proračuna DS, "čeprav je bil vsaj del njihovega dejanskega učinka politično koristen predvsem za Fokus oz. za politični projekt Marka Lotriča", preden je bila stranka ustanovljena. Tretji sklop pa so primeri, ko bi morali biti stroški ali prispevki jasno razvidni iz finančnih poročil stranke, pa niso, je povzel Klemenc. Po njegovih navedbah je imel Fokus v letu 2025 za nekaj več kot 4000 evrov prihodkov in manj kot 500 evrov odhodkov, ob tem pa so imeli ustanovitveni kongres, srečanja, razprave, predvolilne aktivnosti. Kot je dejal, naj bi po poročanju portala Necenzurirano del aktivnosti ob ustanovitvenem kongresu stranke na Brdu pri Kranju osebno plačala Lotrič in Monika Kirbiš Rojs, vendar ti zneski niso bili prikazani kot donacija stranke.

Marko Lotrič FOTO: Bobo

Lotrič je dejal, da gre skupno za znesek 8700 evrov, ki je bil pošteno plačan, da gre za same insinuacije in da mediji, ki so o tem pisali, niso navedli njihovih odgovorov. "Popolnoma vsak izdatek je evidentiran", vse je potekalo v skladu z zakonom, je zagotovil. Sam je denimo plačal v enem primeru gostinsko storitev za 264 evrov, v drugem za 72 evrov, vrednost prispevkov pa v koledarskem letu ni presegla z zakonom določenega limita. Kar zadeva ustanovni kongres, se sprašuje, kdo bi ga moral plačati, saj stranka takrat še ni bila ustanovljena. Kot je poudaril, je plačal z denarjem, ki ga je pošteno zaslužil. Očital je, da je komisija presegla svoje pristojnosti in šla predaleč. "Lotili ste se nekoga, ki dela pošteno, ki je v 35 letih dokazal, da lahko iz garaže ustanovi multinacionalko in verjamem, da vam to ne diši," je med drugim dejal. "Ni vaša pristojnost, da se kakorkoli vtikate v moje osebne finance," je dodal.

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