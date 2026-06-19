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Slovenija

Ob razgretem dogajanju na komisiji Bratuškova prekinila sejo

Ljubljana, 19. 06. 2026 14.42 pred 34 minutami 4 min branja 4

Avtor:
STA M.S.
Alenka Bratušek

Na zahtevo poslanske skupine Svoboda naj bi na seji komisije DZ za nadzor javnih financ govorili o sumu nezakonitega financiranja stranke Fokus Marka Lotriča. A so ostali pri obrazložitvi zahteve za sejo in Lotričevem odgovoru. Ob medsebojnih očitkih in postopkovnih predlogih je nato predsednica komisije Alenka Bratušek sejo prekinila.

Andrej Klemenc je v imenu poslanske skupine Svoboda pojasnil, da je namen seje, da se pogovorijo o tem, ali je bil državni svet (DS), ki ga vodi Marko Lotrič, morda uporabljen kot institucionalno, organizacijsko in finančno zaledje za delovanje njegove politične stranke. Po Klemenčevih besedah se je v "javnosti in medijih nabralo precej konkretnih indicev, medijskih razkritij ter dovolj vprašanj, na katera doslej ni bilo verodostojnih odgovorov, da je nujno, da zadevo preverijo pristojne institucije".

Med drugim po njegovih besedah obstajajo vprašanja, kdo je plačal organizacijo nekaterih dogodkov, ki jih je stranka prijavila kot svoje, stroškov pa ni v njenih poročilih. Tako je denimo v poročilu stranke kot njen dogodek navedena okrogla miza v Slovenski Bistrici, po navedbah medijev pa naj bi dogodek skupaj z občino organiziral DS.

V nekaj primerih se tudi postavlja sum, da so bila nekatera podjetja plačana iz proračuna DS, "čeprav je bil vsaj del njihovega dejanskega učinka politično koristen predvsem za Fokus oz. za politični projekt Marka Lotriča", preden je bila stranka ustanovljena. Tretji sklop pa so primeri, ko bi morali biti stroški ali prispevki jasno razvidni iz finančnih poročil stranke, pa niso, je povzel Klemenc.

Po njegovih navedbah je imel Fokus v letu 2025 za nekaj več kot 4000 evrov prihodkov in manj kot 500 evrov odhodkov, ob tem pa so imeli ustanovitveni kongres, srečanja, razprave, predvolilne aktivnosti. Kot je dejal, naj bi po poročanju portala Necenzurirano del aktivnosti ob ustanovitvenem kongresu stranke na Brdu pri Kranju osebno plačala Lotrič in Monika Kirbiš Rojs, vendar ti zneski niso bili prikazani kot donacija stranke.

Marko Lotrič
Marko Lotrič
FOTO: Bobo

Lotrič je dejal, da gre skupno za znesek 8700 evrov, ki je bil pošteno plačan, da gre za same insinuacije in da mediji, ki so o tem pisali, niso navedli njihovih odgovorov. "Popolnoma vsak izdatek je evidentiran", vse je potekalo v skladu z zakonom, je zagotovil. Sam je denimo plačal v enem primeru gostinsko storitev za 264 evrov, v drugem za 72 evrov, vrednost prispevkov pa v koledarskem letu ni presegla z zakonom določenega limita. Kar zadeva ustanovni kongres, se sprašuje, kdo bi ga moral plačati, saj stranka takrat še ni bila ustanovljena.

Kot je poudaril, je plačal z denarjem, ki ga je pošteno zaslužil. Očital je, da je komisija presegla svoje pristojnosti in šla predaleč. "Lotili ste se nekoga, ki dela pošteno, ki je v 35 letih dokazal, da lahko iz garaže ustanovi multinacionalko in verjamem, da vam to ne diši," je med drugim dejal. "Ni vaša pristojnost, da se kakorkoli vtikate v moje osebne finance," je dodal.

Bratuškova prekinila sejo

Predsednica komisije Alenka Bratušek (Svoboda) mu je odgovorila, da se komisija ukvarja z izvrševanjem državnega proračuna, kamor sodi tako DS kot financiranje političnih strank. Opomnila ga je, da je na komisiji gost in da danes ni v DS, ampak v DZ, ter da ni tisti, ki bo sodil, ali je seja sklicana skladno s poslovnikom. Edini cilj predlagatelja pa je, da pristojne institucije ugotovijo, če je bilo kaj narobe.

Sledila je vrsta postopkovnih predlogov. Tudi Nataša Sukič (Levica, Vesna) je izpostavila, da gosta povabijo, da predstavi svoje argumente, ne pa da polemizira z njimi. Andrej Poglajen (SDS) pa je Bratuškovo spraševal, na podlagi katere poslovniške določbe je dovolila sklic seje s takšno točko, saj je sicer zlorabila svoja pooblastila.

Sodelujoče na seji je Bratuškova pozvala, naj se umirijo. Sukič ji je med drugim predlagala, da "kolege na desni" opozori, "naj se tako huronsko ne smejijo in dobesedno slavijo" neprimerne izjave. Lenart Žavbi (Svoboda) pa je od ministrice za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, pred tem generalne sekretarke DS, Monike Kirbiš Rojs zahteval opravičilo. Kot je dejal, jo je namreč slišal reči, da so "poslanci zmešani". K besedi se je prijavila Kirbiš Rojs, ki ji je Bratušek pojasnila, da besede trenutno nima, jo bo pa dobila. Kot je bilo slišati Kirbiš Rojs, pa je dejala, da poslanec laže.

Bratuškova je nato še enkrat pozvala, da se umirijo, odredila pet minut odmora, zatem pa sejo prekinila ter napovedala, da jo bodo nadaljevali, ko "bodo naše glave nekoliko bolj hladne".

komisija svoboda alenka bratušek marko lotrič

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KOMENTARJI4

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M1111
19. 06. 2026 15.16
Opozicija ne ve kako bi razbila koalicijo in bo v naslednjih 4 letih to poskušala s preiskavami izvora vsakega centa, ki ga je porabila sedanja koalicija do volitev. Ja, verjamem, da je hudo biti v opoziciji po 4 letih razmetavanja tujega oz. našega denarja. Kaj če bi predsednika uprave Darsa raje vprašala zakaj je potreboval toliko več milijonov za izgradnjo poslovne stavbe ali pa kar sebe vprašala, koliko našega denarja je stalo prikazovanje prevoznosti 2. tira, ki bo uradno odprt baje šele konec leta.
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0 0
St. Gallen
19. 06. 2026 14.56
Vaski prepiri
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0 0
Thor78
19. 06. 2026 14.56
hahahah 2,5 miljona se ukvarja z 500€
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+1
1 0
V.Sam
19. 06. 2026 14.51
Če nima kaj prikrivati naj položi račune na mizo in ne slepomišiti.
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+1
1 0
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