Slovenija

Ob redni še pobuda za dodatno, izredno uskladitev pokojnin

Ljubljana , 19. 02. 2026 13.26 pred 1 uro 2 min branja 55

Avtor:
STA
Pokojnine

Predstavnice ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v svetu Zpiza so ostalim vladnim predstavnikom v svetu zavoda dale v razmislek pobudo o dodatni, izredni uskladitvi pokojnin, so za STA navedli na ministrstvu. Razmislek naj bi šel v smeri, da bi se pokojnine skupno uskladile v višini petih odstotkov.

Na ministrstvu sicer višine predlaganega zvišanja niso razkrili. Kot so napovedali, bo o pobudi "ministrstvo v okviru vlade razpravljalo, ko in če bo ta pobuda najprej potrjena na svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz)". Načeloma pa podpirajo morebitno izredno uskladitev, "če bi ta zagotovila pošteno in celovito uskladitev, ki bi odražala resnično rast dohodkov in krepila socialno varnost upokojencev".

Svet Zpiz je sicer v torek sprejel sklep, da se bodo pokojnine z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka. Pri uskladitvi so v skladu z zadnjo pokojninsko reformo v 50 odstotkih upoštevali rast povprečne bruto plače in v 50 odstotkih povprečno rast cen življenjskih potrebščin.

Marijan Papež
Marijan Papež
FOTO: 24ur.com

V finančnem načrtu Zpiza za letos so sicer predvideli uskladitev v višini petih odstotkov. Generalni direktor zavoda Marijan Papež je ob robu torkove seje sveta Zpiza pojasnil, da so v finančnem načrtu upoštevali jesensko napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), a je bila nato rast bruto plač nižja. S tem pa bo tudi redna uskladitev pokojnin nižja od tiste, ki so jo na zavodu pričakovali.

Stopnja rasti povprečne bruto plače za več kot petino nižja od napovedi

Kot so danes navedli na ministrstvu za delo, je bila stopnja rasti povprečne bruto plače v letu 2025, ki jo je v ponedeljek objavil Statistični urad RS (5,9 odstotka), za več kot petino nižja od Umarjeve jesenske napovedi (7,5 odstotka), posledično pa je nižja od pričakovane tudi redna uskladitev pokojnin. "Obstaja možnost, da ta ne odraža dejansko nižjih dohodkov zaposlenih," so dodali. Na ministrstvu tako trenutno preučujejo, ali je ta razkorak nastal zaradi metodoloških ali vsebinskih razlogov, so še pojasnili.

O predlogu za dodatno, izredno uskladitev pokojnin poleg že potrjene redne uskladitve v višini 4,2 odstotka je sicer danes prvi poročal portal N1. Že na seji sveta Zpiza pa je ena od predstavnic upokojencev Anka Tominšek povedala, da se je nanjo že obrnilo več upokojencev, ki so razočarani zaradi nižjega odstotka uskladitve od sprva ocenjenega.

Zatem so se oglasili tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Opozorili so, da uskladitev pokojnin v višini 4,2 odstotka ne sledi realnim življenjskim razmeram, v katerih živijo upokojenci. Dejanska rast stroškov hrane, energentov, bivanja in storitvenih dejavnosti je bila namreč bistveno višja, zato takšna uskladitev za številne starejše ne pomeni izboljšanja, temveč nadaljnje zniževanje njihove kupne moči. Od vlade tako pričakujejo pravičnejše usklajevanje pokojnin, so sporočili.

Preberi še Pokojnine se bodo zvišale za 4,2 odstotka

Po navedbah Zpiza 4,2-odstoten dvig pokojnin na letni ravni pomeni 341 milijonov evrov.

pokojnine uskladitev ZPIZ ministrstvo za delo vlada

Umrl je Boris Frlec, nekdanji veleposlanik in zunanji minister

KOMENTARJI55

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
igy02
19. 02. 2026 14.42
Jaz sem od letos novi upokojenec. Po 45 let in 1 mesec dela. Danes berem: BDP zrastel za 1%. Place v povprečju zrastle 6 ali 7 %. Sedaj povečanje penzij. Ni treba biti ekonomist, da ti je jasno, da to vodi v propad. Podavili boste vse tiste, ki za davke in penzije delajo in ustvarjajo. Se posebej mlade, ki šele zacenjajo. Po volitvah bo neglede na vlado(levi ali desni) situacija kritična. Treba bo rezati na vseh področjih. Ta vlada ni bila dober gospodar.
Odgovori
0 0
pro-ved
19. 02. 2026 14.41
Pa to je minimalno, saj bo država vse pobrala na drug način. Draži se tudi zdravstveni prispevek. Praktično se bo podražilo vse in kaj pomeni potem upokojencem ta uskladitev?
Odgovori
+1
1 0
ZMERNI DESNIČAR
19. 02. 2026 14.40
zanimivo, da novica, da se se marca poviša znesek za obvezno zdravstveno zavaroanje ni pomembna novica....
Odgovori
+2
3 1
mikpiki191
19. 02. 2026 14.38
Dvig pokojnin za nekaj evrov,dvignile se pa že položnice Telemach,sedaj se bo zavarovanje...ni efekta
Odgovori
+1
2 1
Bolfenk2
19. 02. 2026 14.37
Golob bo pač dal še en bombonček upokojencem in vzel še en kredit in zapufal še pravnuke.
Odgovori
-1
1 2
Bolfenk2
19. 02. 2026 14.38
Vse da preživi volitve s svojo levičarsko falango
Odgovori
-1
1 2
štajerc65
19. 02. 2026 14.41
Kakšen bonboncek??? To se malo vrača pa se to ne koliko je Janša vzel upokojencem ki so 40 let delali, mladina pa zdaj afne gunca.
Odgovori
0 0
hobotnica1
19. 02. 2026 14.36
Najmanj 5,2 %, 4,2 % redna uskladitev, 1% ki ga niso pred leti izplačali. Za ta 1% so upokojenci že nekaj let prikrajšani, Janševa vlada je oškodovala vse upokojence, Golobova pa te krivice ni popravila. Da so uskladitvijo po novi metodiki vsi upokojenci na slabšem kot preje je paše ena zaušnica upokojencem.
Odgovori
+3
3 0
frenk7
19. 02. 2026 14.34
Janševa vlada je ukradla upokojencem 25% pokojnine in 8,5% je vzel ZUJF iz osnove , ki je nikoli več ne bo mogoče nadoknaditi , ker vsi izračuni potekajo na izračun iz osnove Konec 2012 je vlada sprejela ZPIZ-2, podpisal takratni minister Vizjak. Golobova vlada pa poleg redne, omogoči še izredno uskladitev pokojnin, ker jim je mar, kako živijo upokojenci.
Odgovori
+0
5 5
123soba
19. 02. 2026 14.33
Res super. Obvezno zdravstveno zavarovanje za 2026 bo šlo gor za 6,2 %, komunala je potrdila spremembo cen + 10% in poračun za nazaj. V trgovinah je sadje, zelanjava, meso, testenine, kruh, kava, čokolada vsak mesec dražje. Podražitev zavarovanja za avto, hišo, servisi, storitve... Koliko se je npr. podražil Donat Mg. Vse tablete so doplačilo... In ti vladniki samo napišejo in ne izračunajo inflacije. Banda....
Odgovori
+5
5 0
frenk7
19. 02. 2026 14.32
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut. ... Golobova vlada pa poleg redne, omogoči še izredno uskladitev pokojnin, ker jim je mar, kako živijo upokojenci.
Odgovori
-2
2 4
beuchat
19. 02. 2026 14.41
Poglej koliko zakonov je bilo sprejetih pod to vlado po hitrem postopku. Jansa se lahko skrije.
Odgovori
0 0
St. Gallen
19. 02. 2026 14.31
Decembersko st kar preskocili
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
19. 02. 2026 14.27
Pokojnine so prenizke.
Odgovori
+1
2 1
kakorkoliže
19. 02. 2026 14.25
Bo treba še kakšno milijardo najet, da bo za sproti. Naj mladina plačuje obresti in vrača dolgove starcev.
Odgovori
-2
3 5
Nebodijetreba
19. 02. 2026 14.34
Ti starci so 40 let vlagali v pokojninsko blagajno! Tako zdaj vlagate vi, da boste dobivali pokojnino!
Odgovori
+0
2 2
štajerc65
19. 02. 2026 14.39
Mladina se naj zaposli pa začne delati, ne pa po zabavah hodit na račun staršev.
Odgovori
0 0
srecnii
19. 02. 2026 14.41
V Sloveniji se splača bit len cuzat socialne transferje al pa še bolj hodit v službo gledat v luft, itak ti vse od plače poberejo, pokradejo, sej zato mamo pa samo 1% gospodarsko rast, če folk hodi v službo in ne delat.
Odgovori
0 0
M1111
19. 02. 2026 14.23
Namesto izplačila izredne pokojnine, naj raje popravijo novo uskladitev pokojnin (trenutno 50:50) tako, da bo spet veljala stara uskladitev (60:40) in naj pustijo to na miru.
Odgovori
+7
7 0
Magadaskar
19. 02. 2026 14.21
Kar vam danes dajo vam jutri dvakrat uzamejo
Odgovori
+7
7 0
srecnii
19. 02. 2026 14.20
Dvig pokojnine pomeni da ZPIZ nima tega denarja v celoti, ampak mora še država dodat, se prav iz razno raznih davkov, prispevkov ti kot mlajšem delavcu pod 50let pokra2dejo inda jo starejšim. Lepa prihodnost za mlade in mlade podjetnike, ož2et jih do konca, m2rš, da bi bil zdrav bi takoj odšel v tujino delat in živet kot v taki zaj2ahani državi živel.
Odgovori
+0
3 3
optimist11
19. 02. 2026 14.26
Srecno srečni.
Odgovori
0 0
srecnii
19. 02. 2026 14.42
še prej bodo odšla podjetja, potem še delavci, boste potem govoril srečno, ko ne bo ne denarja za XXX projektov, trpel boste pa vi ki ste pisal srečno
Odgovori
0 0
r h
19. 02. 2026 14.18
Tudi sektor čistilnih servisov daje pobudo za izredno usklajevanje pogodbenih cen za čiščenje objektov in vzdrževanja. Zato naprošamo vse stranke za potrditev višjih izrednih cen. Tu bodo pa rekli: to tako ne gre, to za nas ni sprejemljivo in da z naraslimi stroški podjetij zaradi ukrepa države nimajo nič. Takšni odgovori in aroganca je podla in zavržna.
Odgovori
+1
1 0
Rudar1
19. 02. 2026 14.16
Saj ni res, pa je. To je leva vlada-garant za propad gospodarstva in države-NORO
Odgovori
+4
7 3
zmerni pesimist
19. 02. 2026 14.14
Denar manj za ukajino man za hamas vodovod v bosni nevladnikim in lenuhom ki ne marajo delat pa bi lahko pa migrantim ki živijo kot v hotelu 4 zvezdice
Odgovori
+6
7 1
Rožle Patriot
19. 02. 2026 14.13
Sporočilo lewakov je kristalno jasno : ... "Mi smo vam svoje pokradli, odstopili ne bomo, potem pa naj se kar sam Janez Janša znajde, kje bo dobil za božičnico, kot tudi za dolgotrajno oskrbo, za minimalno plačo 1000 evrov, za 20 tisoč novih stanovanj, 43 milijonov, za ameriške rakete zemlja-zrak in seveda naj potem tudi kar on skrbi za našo aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, romsko problematiko oz. Šutarjevim zakonom .. ter z zakonom o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni .. - tako in tako vam bo on vladal .. - z vsem tem pa se bomo mi levičarji hvalili, sicer je to trajalo 4 leta - ampak bistvo je, da bila to izključno samo naša ideja " -- Plešite !!!
Odgovori
+8
10 2
M1111
19. 02. 2026 14.26
Zmanjšajo naj dodatke v javni upravi in naženejo ljudi, da delajo na svojem delovnem mestu in ne od doma.
Odgovori
+1
1 0
Yoda
19. 02. 2026 14.29
Ne boj se, kje bo Janša dobil denar... zvišanje nepremičninskega davka na 5%.... tudi za prvo nepremičnino...😁
Odgovori
0 0
Un71
19. 02. 2026 14.12
Ojoj, koliko jim teče voda v grlo.... A bo mogoče še Marčnica pa izplačana? LOL
Odgovori
+7
8 1
