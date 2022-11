Ob reorganizaciji Golobove vlade več ministrov čaka zaslišanje

"Gre za sodobno, moderno organiziranost. Imel sem možnost neuradne bilaterale z italijanskim kolegom, kjer imajo okolje, podnebje in energijo že združeno. To nas bo pripeljajo zagotovo korak naprej, mene pa čaka seveda veliko dela," je dejal Kumer.

Pri tem Levica ostaja uganka. Ali bo Luka Mesec prevzel odgovornost za novo oblikovani resor za solidarno prihodnost, ki ga je začrtal sam, ali bo ostal minister za delo, bo sporočil do petka. Če bo menjal resor, to pomeni eno dodatno zaslišanje. "To je sicer zanimivo vprašanje. Ne bom se vtikal v to, kako bo Levica na svojem ministrstvu predlagala ministre. Počakal bom, da dobim predlog. Ko bom videl, kakšen je, takrat se bom šele opredeljeval. Ne drznem si, da bi solil pamet komurkoli vnaprej," je pojasnil predsednik vlade Robert Golob.

Zaslišanje zagotovo čaka tudi Alenko Bratušek, ki bo po odhodu Kumra prevzela infrastrukturo. Tu pa sta še dve ministrstvi, ki se po mnenju vladne pravne službe bistveno spreminjata. To sta ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki ga vodi Matjaž Han, ter ministrstvo za naravne vire in prostor, na čelu katerega je Uroš Brežan. "Jaz bom moral opraviti zaslišanje. Kljub temu da sem šport v svojo predstavitev umestil že na prvem zaslišanju," je povedal Han.