Ob Salvinijevem obisku Trsta na mejnih prehodih protesti za odprte meje

Investicijo v vrednosti med 60 in 100 milijoni evrov bodo izvedli na 32 hektarjih površine. Madžarskim podjetjem bo tako omogočeno, da odpošljejo blago na morje v 24 urah, je pred časom povedal Szijjarto. Madžarska vlada se je po njegovih besedah za vlaganje v Trst odločila, ker tržaško pristanišče vidi kot vstopno točko kitajske nove svilne poti in želi biti zraven.

Salvini se bo srečal v okviru obiska tudi s predsednikom Furlanije-Julijske krajine Massimilianom Fedrigo, s katerim bosta govorila o ukrepih za zajezitev nezakonitih prehodov migrantov čez italijansko-slovensko mejo. Fedriga je med možnimi ukrepi naštel "možnost zamrznitve schengenskega sporazuma, ograje ter uporabo nove tehnologije za nadzor meje".

Krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti v Italiji sta ob Salvinijevem obisku v Trstu zaprosili za sestanek z njim. Kot sta zapisala predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrilain predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, naj bi na srečanju s Salvinijem obravnavali nekatera pomembna vprašanja glede izvajanja zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji iz leta 2001 in čezmejne odnose med Italijo in Slovenijo.

Miroljubni shod 'Nikoli več zidov' v Novi Gorici

Zaradi njegovih izjav o dodatnih ukrepih za zaščito vzhodne italijanske meje so na več mejnih prehodih med Italijo in Slovenijo (Fernetiči, Krvavi Potok, Škofije) napovedani protesti za ohranitev odprtih meja. Uradno jih pripravlja levosredinska italijanska opozicijska Demokratska stranka, kjer pa poudarjajo, da so zgolj ponudili roko večjemu številu lokalnim organizacij in ustanov.