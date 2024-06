Sprint ob šestih zjutraj – za najboljše mesto v vrsti pred upravno enoto

Šprint čez parkirišče do upravne enote in podobne prizore najbližji sosedje opazujejo vsako jutro. Vse samo zato, da bi se državljani po mesecu dni stavke uradnikov lahko postavili v kolono in upali, da bodo tisti dan sploh prišli na vrsto za najnujnejše opravke z državo. Posnetek pokažemo predstavniku stavkajočih Frančišku Verku in ga prosimo za komentar. "Lahko rečemo, da je to stanje resnično sramotno za državo članico EU in članico OECD. A vendar tako je. Mi to našo ljubio drago državo že 10 let prosimo, da stanje na upravnih enotah uredi," odgovori. "Ena sama pot je do tega in ta pot je, da se ta sistem naslovi naenkrat celovito za vse," medtem vztraja predsednik vlade Robert Golob.

Ljudje se pred Upravno enoto Ljubljana začnejo zbirati že sredi noči. In ko ob šestih zjutraj odprejo železna vrata, se začne šprint za čim boljše pozicije v vrsti. Pat pozicija med stavkajočimi in vladajočimi poleg dolgih kolon, ki se jim v nekaterih primerih da izogniti z odhodom na manjše normalno delujoče upravne enote po državi, razkriva še drugo veliko usodnejšo posledico stavke. "Brez gradbenih dovoljenj opravljanje svoje dejavnosti, ki je postavitev montažnih niš, enostavno ne moremo opravljati. In če gradbenih dovoljenj ni, lahko samo ustavimo proizvodnjo. To vidimo kot res zelo veliko grožnjo," pove direktor podjetja Lamar, Marko Lukič. Težava je v tem, da gradbenega dovoljenja ne morete urediti nikjer drugje, kot tam, kjer gradite.