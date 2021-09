Ob slabšanju razmer omejevanje nočnega življenja, možno tudi zaprtje države

O predlogu strokovne skupine bo zdaj odločala vlada, tako da se lahko do končne odločitve načrt uvajanja ukrepov še spreminja. Napovedano je sicer bilo, da bo vlada t. i. semafor ukrepov obravnavala na redni seji v četrtek, a se na koncu to ni zgodilo. Po seji vlade so na zdravstvenem ministrstvu za STA potrdili, da je odločanje o semaforju predvideno za prihodnji teden, saj pravna usklajevanja odlokov, povezanih s semaforjem, še potekajo.

Prva faza bi po predlogu strokovne skupine veljala, če bi se v enotah intenzivne nege zdravilo največ 20 bolnikov. V tej fazi bi bil pogoj prebolel, cepljen, testiran (PCT) obvezen za goste notranjih prostorov lokalov, kulturnih in športnih prireditev. Prav tako bi bil pogoj PCT obvezen za vse, ki prihajajo v dolgotrajnejši stik s strankami, pacienti, učenci, dijaki ali oskrbovanci. Maske bi bile obvezne v zaprtih prostorih, zasebna druženja bi bila dovoljena do 50 ljudi brez pogoja PCT. Izobraževanje bi potekalo po modelu B. Za študente bi veljal pogoj prebolel, cepljen, samotestiran. Pogoj PCT pa bi veljal tudi za udeležence športnih tekmovanj, starejše od 15 let.

Druga faza

Druga faza bi bila aktivirana, dokler bi se v enotah intenzivne nege zdravilo do 43 ljudi. Poleg ukrepov iz prve faze bi pogoj PCT veljal za učence tretje triade, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. Pri tem bi samotestiranje za tiste, ki ne bi bili cepljeni oziroma prebolevniki, potekalo enkrat tedensko. Maske bi bile obvezne v celotnem šolstvu, z izjemo učencev do petega razreda, ki bi jim bile zgolj priporočene. Samotestiranje bi bilo obvezno pri zunajšolskih športnih dejavnostih za starejše od 12 let. Pogoj PCT bi se v tej fazi razširil in postal obvezen tudi za vadeče v fitnesih in na vodenih vadbah v zaprtih prostorih.

Tretja faza

Sledila bi tretja faza, ki bi veljala do 86 zasedenih intenzivnih postelj. V tej fazi strokovna skupin predlaga obvezne maske za vse učence osnovnih šol. Prostovoljno samotestiranje dijakov in učencev osnovnih šol bi potekalo pogosteje, dvakrat na teden. Nadzorovano samotestiranje dvakrat tedensko pa bi bilo v tej fazi obvezno za zaposlene, ki prihajajo v stik s strankami, pacienti, učenci, dijaki ali oskrbovanci, in ne bi bili cepljeni ali prebolevniki. Obvezen pogoj PCT bi se razširil in bil zahtevan tudi za športnike, starejše od 12 let v zaprtih prostorih. Dovoljena bi bila zasebna druženja do 25 ljudi brez pogoja PCT. Pogoj PCT je strokovna skupina v tej fazi predlagala tudi za zaposlene v drugih dejavnostih.

Četrta faza

Četrta faza bi bila aktivirana, dokler bi se v enotah intenzivne terapije zdravili do 103 bolniki. Za učence v osnovnih šolah in dijake, ki ne bi bili bodisi cepljeni bodisi prebolevniki, bi prostovoljno samotestiranje potekalo trikrat tedensko. Za vse učence bi bilo obvezno samotestiranje za udeležbo pri zunajšolskih dejavnostih. Glasbene šole bi prešle na model C,po katerem je njihov program okrnjen in prilagojen. Obvezno nadzorovano samotestiranje za zaposlene iz prejšnje faze bi se razširilo in bi potekalo trikrat tedensko. Testiranja bi bili še vedno opravičeni cepljeni in prebolevniki. Strokovna skupina v tej fazi predlaga še zaprtje gostinskih lokalov ob polnoči, omejitev zasebnih druženj na 10 oseb brez pogoja PCT in obvezen pogoj PCT tudi za storitvene dejavnosti. Izvzete bi bile živilske trgovine, lekarne in kmetijske trgovine.

Peta faza

Peta faza semaforja ukrepov bi veljala, dokler bi intenzivno terapijo potrebovalo do 133 bolnikov. Nočno druženje bi se v tej fazi omejilo na pet ljudi ali člane dveh gospodinjstev. V srednjih šolah in dijaških domovih bi veljal model C, ki predvideva, da se del dijakov izobražuje doma, del pa na daljavo. Javni prevoz bi sicer po predlogu strokovne skupine omejili na 50 odstotkov predpisanih kapacitet. Izpolnjevanje pogoja PCT bi bilo obvezno za študente.

Šesta faza

Zadnja, šesta faza semaforja ukrepov bi bila aktivirana, dokler bi se v enotah intenzivne terapije hospitaliziranih do 164 bolnikov. Strokovna skupina bi v tej fazi šole ohranila odprte ob upoštevanju pogoja PCT, če bi se vsi, ki niso cepljeni ali prebolevniki, testirali trikrat tedensko. V tej fazi bi vrtci zagotavljali varstvo le za otroke zaposlenih v kritični infrastrukturi. V šesti fazi je v dokumentu, ki ga je pridobila STA, navedeno tudi zaprtje države, ki pa ni podrobneje opredeljeno.