Ob smrti poslanca Franca Kramarja odprli žalno knjigo

Ob smrti poslanca SABFranca Kramarja so v državnem zboru danes odprli žalno knjigo. Vanjo so se kot prvi vpisali predsednik DZ Igor Zorčič, predsednik republikeBorut Pahor in predsednica SAB Alenka Bratušek. Žalna seja DZ ob smrti poslanca pa bo v sredo ob 12. uri, so pojasnili v DZ.

Kot so sporočili iz DZ, bo vpis v žalno knjigo ob Kramarjevi smrti mogoč danes do 16. ure, nato pa še v torek in sredo od 10. do 16. ure.

Kramar, ki je bil v zadnjem času bolniško odsoten zaradi dolgotrajne bolezni, je umrl prejšnji konec tedna. 60-letni Kramar, rojen v Bohinjski Bistrici, je bil dvakrat župan občine Bohinj, leta 2018 pa je bil izvoljen med poslance SAB, v DZ je bil član več parlamentarnih odborov. Njegovo mesto v DZ naj bi zasedla Bratuškova.