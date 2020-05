Ob smučanju na naravnem snegu se na Kaninu začenja poletna sezona

"Zelo sem zadovoljen, danes je nekako zgodovinski datum za Kanin. Ponavadi smo okrog 1. maja zaključevali zimsko in v začetku junija začenjali poletno sezono, letos pa jo začenjamo že danes. In to z obilico naravnega snega, ki bo omogočal dobre pogoje za smučanje tja do sredine prihodnjega meseca," je na današnji novinarski konferenci v Bovcu dejal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Po zaprtju kaninskega smučišča sredi marca zaradi epidemije novega koronavirusa so izgubili 68 smučarskih dni. V tem času je bila na Kaninu obilica snega in lepo vreme. Po besedah v. d. direktorice družbe Sončni Kanin Manuele Božič Badalič bo škoda zaradi izpada velika, zato si želijo dober obisk v poletnem času.

Obiskovalcem bodo tako kot doslej ponujali predvsem pohodništvo, kolesarstvo, ferato, jadralno padalstvo, učno pot in druge aktivnosti. Adrenalinska doživetja bodo ponujali predvsem družinam in slovenskim obiskovalcem Posočja. Brez tujih gostov, ki so po besedah bovškega župana vedno dobrodošli, bodo izgubili od 60 do 80 odstotkov turističnega prihodka.