V UKC selitvi dežurne službe na urgenco nasprotujejo

V Zdravstvenem domu Ljubljana so s 1. decembrom ukinili sobotno dežurno službo za odrasle v enoti Metelkova. Ta se izvaja le še v enoti splošne nujne medicinske pomoči na Bohoričevi ulici oziroma na ljubljanski urgenci. V UKC Ljubljana so opozorili, da to zanje pomeni priliv 100 ali več bolnikov, in to ravno v času pričakovanega povečanja okužb dihal, zato so predlagali zamik.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so pojasnili, da odločitev o ukinitvi ene od dveh ljubljanskih lokacij dežurne zdravniške službe v Ljubljani ni bila sprejeta skupaj z njimi. Kot so pojasnili, so vodstvu Zdravstvenega doma Ljubljana predlagali zamrznitev ukinitve dežurstva na Metelkovi. Po njihovem mnenju bi bilo namreč bolje počakati, da minejo sezonsko najbolj obremenjeni meseci.