Ob sončnem zahodu se začenja ramazan

Muslimanske oblasti v Savdski Arabiji in nekaterih drugih državah Bližnjega vzhoda so sporočile, da se bo letošnji postni mesec ramazan začel v četrtek glede na to, kdaj bo predvidoma viden polmesec.

Ramazan je v muslimanski veri mesec posta. Ta je najvišja stopnja pobožnosti ter dokaz iskrenega verovanja brez licemerstva in dvoličnosti. Ob postu se pri vernikih razvije poseben občutek solidarnosti in dobrodelnosti, pojasnjujejo v Islamski skupnosti v RS. Med ramazon se torej muslimani od sončnega vzhoda do sončnega zahoda vzdržijo jesti, piti, kaditi in imeti spolne odnose. Po sončnem zahodu pa se družina in prijatelji zberejo in slavnostno pogostijo.

Post v mesecu ramazanu po prepričanju muslimanov ne pomeni samo odrekanja hrani in pijači, ampak predvsem to, da se verniki odrekajo strastem, slabim navadam in dobrinam. "Post nas uči skromnosti in osvobaja občutka egoizma in ošabnosti. Spodbuja nas k predanosti in skesanosti ter tako krepi naše verovanje in prepričanje. Post človeka uči potrpežljivosti, kar je najboljši način za odrekanje slabim navadam, strastem in slabim dejanjem," navajajo.