Ob sprehajalni poti v Ljubljani potencialno strupene bakterije, odsvetovan stik z vodo

Kot je NIB objavil na svoji spletni strani, so pred kratkim dobili klic domačina, ki ga je skrbelo za zdravje njegovega psa, ki redno čofota po potoku Glinščica ob Poti spominov in tovarištva na Brdu. Tam je bila namreč prisotna gošča na vodni površini, ki se je vidno penila.

Inštitut je še isti dan preveril stanje in pod mikroskopom prepoznal veliko količino cianobakterij, nato pa preveril še njihov genetski zapis. Izkazalo se je, da nosijo gene za proizvodnjo cianotoksinov, kar pomeni, da so lahko strupene. "Če so v tistem trenutku proizvajale toksine, še ni znano, bodo pa na to odgovorile nadaljnje analize," so zapisali na NIB.