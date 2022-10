Ime, priimek, rojstni podatki ... Večkrat bodo zdravstveni delavci po novem preverili pacienta na vsaki stopnji. V bolnišnici recimo še pred obravnavo, operacijami, diagnostičnimi preiskavami, laboratorijem. Pristojni minister je bil glede pojasnil sicer skop. "Strokovne službe so to uredile po mojem ukazu. Vse skupaj je bilo strokovno usklajeno," razlaga minister za zdravje Danijel Bešič Loredan .

V dokumentu, ki so nam ga poslali z ministrstva, med drugim piše, da morajo bolnika, če ga sprejmejo v bolnišnico ali premestijo, preveriti tudi z osebnim dokumentom ne glede na to, ali je sprejem nujen ali načrtovan. To pomeni, da napotnica in zdravstvena kartica ne bosta več dovolj. Navodila smo prejeli, pravi direktor murskosoboške bolnišnice.

"Dejansko smo imeli nastavljen sistem na ta način, ampak vedno je bila tukaj dilema, ali smo upravičeni zahtevati osebni dokument in ali ga lahko preverjamo. Zdaj s temi pojasnili je tudi ta dilema razjasnjena," pojasnjuje Danijel Grabnar, direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota. Tako tudi dilem, ali je pacient res pravi, ne bi smelo biti več, pravi. "Pacienta lahko zaprosimo za dokument, tudi primerjamo sliko, in če to ni dovolj, iščemo dodatne možnosti, da razjasnimo dokončno, ali je pacient pravi, ali je to tista oseba, ki potrebuje naše storitve," še dodaja.

Preverjanje osebnih dokumentov je dobrodošlo, a želimo si bolj natančnih navodil, tudi zlorabe se dogajajo, pravi direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj.

Glede nujne pomoči pa v smernicah piše, da identifikacija lahko počaka oz. da naj pacienta identificirajo takoj, ko je to mogoče.