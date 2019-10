Ob stečaju Adrie Airways drugi prevozniki pripravljeni na okrepitev mednarodnih povezav

Rast povpraševanja tako beležijo tudi Slovenske železnice. Kot so pojasnili v družbi, imajo večje povpraševanje in število potnikov predvsem za prevoze do Münchna, Züricha in Frankfurta. Nekoliko je poraslo tudi povpraševanje po železniških prevozih v Zagreb in na Dunaj.

Beltram je ob tem pojasnil, da so septembra z mednarodnimi linijami Nomago InterCity prepeljali rekordno število potnikov. Nadpovprečno visoko rast so imeli na linijah do dunajskega in letališč v Benetkah in Trevisu, večje število potnikov pa so prepeljali tudi na preostalih linijah.

"Če bi turistični ponudniki in hotelske družbe potrebovali dodatno pomoč, lahko mrežo Nomago InterCity v Sloveniji v roku enega ali dveh mesecev še dodatno razširimo in v njo vključimo tudi nekatera preostala turistično bolj občutljiva slovenska mesta," je povedal izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti v družbi Nomago Marjan Beltram .

Z ljubljanskimi hotelirji, Turizmom Ljubljana, Slovensko turistično organizacijo, Kongresnim uradom Slovenije, ministrstvom za gospodarstvo, Gospodarskim razstaviščem in Cankarjevim domom so se že dogovorili, da bodo v rednih kontaktih in bodo po potrebi zagotovili dodatne prevoze potnikov.

"Zavedamo se, da motene letalske povezave zlasti za slovenski turizem predstavljajo veliko težavo, saj do vzpostavitve novih letalskih linij z določenega letališča lahko mine tudi več kot leto dni," so sporočili iz Nomaga, ki je s storitvijo InterCity prisoten v sedmih državah in povezuje potnike z 31 mesti v Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji.

"Če upoštevamo samo linije, kjer potniki svojo pot začnejo oziroma končajo v Sloveniji, smo imeli nadpovprečno rast števila potnikov na relaciji z ljubljanskega letališča proti Ljubljani, kjer nato potniki svojo pot nadaljujejo proti Benetkam, Dunaju, Zagrebu, Budimpešti in Bratislavi. Med potniki iz Maribora že dlje časa izstopata povezavi do letališč na Dunaju in v Benetkah, v Novi Gorici je prva izbira povezava do beneških letališč, med potniki iz Nemčije, Avstrije in Hrvaške pa sta priljubljena zlasti Ljubljana in Bled," je dodal.

Zaradi odpovedi Adrijinih letov GoOpti z upadom potnikov

Zaradi odpovedi letov pa velik upad potnikov, ki so jih na Adrijina letala vozili ne le iz Ljubljane, ampak tudi iz Zagreba, Trsta, Benetk in Celovca, beležijo v družbi GoOpti. Po drugi strani pa imajo zaradi tega okoli 50-odstotno povečanje povpraševanja za prevoze na okoliška letališča. Potniki predvsem povprašujejo po prevozih do in iz Benetk, Trsta in Zagreba, pa tudi Pulja, Gradca in Celovca. "K sreči to področje obvladamo in se trenutno najbolj ukvarjamo z dodajanjem dovolj velikega števila zanesljivih in licenciranih izvajalcev prevozov s kombiji in osebnimi vozili v GoOpti platformo," so navedli.

Trenutno ne razmišljajo o avtobusnih linijah, saj menijo, da lahko le z osebnimi in kombiniranimi vozili ponudijo podobno izkušnjo kot z lastnim vozilom."Torej odhod od doma ob želenih urah, ki so idealne za vaš let. Pri potovanju na letališče je namreč najbolj pomembna zanesljivost, da je prihod pravočasen in ni pretiranega prestopanja z morebitno prtljago, kar je z avtobusom nemogoče doseči za večino,"so navedli.