Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize pohodi z zelenimi baloni

V Zvezi Sonček - Zvezi društev za cerebralno paralizo želijo ob svetovnem dnevu z dogodki ozavestiti širšo javnost in doseči, da bo življenje ljudi s cerebralno paralizo enakopravnejše in kakovostnejše.

V prestolnici bo po simboličnem pohodu ob 11. uri na Prešernovem trgu prireditev z nagovori, na kateri bo udeležence pozdravil tudi ljubljanski županZoran Janković. V Mariboru dan obeležujejo na Glavnem trgu, kjer je obiskovalce ob 10. uri nagovoril župan Andrej Fištravec. Pohodi potekajo tudi v drugih krajih po Sloveniji, in sicer v Slovenj Gradcu, Kopru, Celju, Krškem in Novem mestu, so sporočili iz Zveze Sonček.