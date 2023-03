Ob svetovnem dnevu debelosti opozorila o porastu te bolezni

Z dnevom želijo strokovnjaki vsak 4. marec doseči širši krog prebivalstva in ozaveščati o pomenu in škodljivost debelosti in nevarnostih, ki jih povzroča. "Debelost je postala vedno večji problem za zdravje prebivalstva ne samo pri nas, ampak po celem svetu," je povedal Matija Cev c. Zaradi vseh bolezni, s katerimi je povezana, pa se zdravniki tega stanja bojijo, je dodal.

Letošnji svetovni dan debelosti je namenjen odpravi stigme oseb s čezmerno hranjenostjo in debelostjo, ki je odraz moralnega razlikovanja v družbi, pa so sporočili iz Splošne bolnišnice Jesenice. Stigmatizacija se najpogosteje začne z mediji, družinskimi člani in prijatelji. Tudi zdravstveni delavci kdaj podprejo kakšno stigmo in povzročajo sram pri bolnikih zaradi njihove telesne mase, so zapisali.

"Napačno oblikovana predstava o bolniku, na podlagi številke na tehtnici, lahko vodi v zdravstveno obravnavo, ki temelji na izpostavljanju bolnikovih napak, namesto da bi jih spodbujali in opolnomočili za izboljšave ter podprli njihovo odločitev iskanja zdravniške pomoči," opozarjajo.