Ob svetovnem dnevu diabetesa

Z naglim razvojem farmacije so prvemu zdravil, odkritemu pred pol stoletja (metformin), sledila mnoga druga, pogled na zdravljenje diabetesa pa se je izrazito spremenil leta 2013, ko so odkrili glukoretike. Značilno za to novo skupino zdravil je, da deluje v ledvicah, ki izpustijo krvni sladkor v urin že ob normalnih vrednostih glukoze, ob tem pa je še za četrtino manj srčno-žilnih zapletov, dokazali pa so tudi varovalni učinek na zdravje ledvic, ki so pri sladkornih bolnikih tarčni organ visokega krvnega sladkorja, zaradi česar je največ odpovedovanja ledvic in presaditev prav pri diabetikih.